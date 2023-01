Πρίγκιπας Χάρι: Απέφυγε έλεγχο για ναρκωτικά όταν υπηρετούσε στον στρατό

Στον πρίγκιπα Χάρι δόθηκε άδεια για να εγκαταλείψει τη βάση του κατά τη διάρκεια της θητείας του για «επείγουσες δουλειές του παλατιού». Η συγκεκριμένη άδεια δόθηκε στον Χάρι όταν στη βάση πραγματοποιήθηκε αιφνίδιος έλεγχος για ναρκωτικά.

Η στρατιωτική βάση RAF Wittisham στο Σάφολκ φέρεται να ασφαλίστηκε από ένοπλους φρουρούς τον Μάιο του 2011 πριν όλοι οι δόκιμοι, νεότεροι και αρχαιότεροι, διαταχθούν να δώσουν δείγματα ούρων.

Αλλά ο δούκας του Σάσεξ λέγεται σύμφωνα με δημοσιεύματα ότι έφυγε με το πολυτελές αυτοκίνητό για το Λονδίνο, παρόλο που μόλις είχε επιστρέψει από τον γάμο του αδελφού του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Ο πρώην αρχιλοχίας της Μοίρας του 38χρονου σήμερα Χάρι, Μαρκ Οζ Γουίλσον, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της Μοίρας, δήλωσε μιλώντας στη Sun: «Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι επιτράπηκε στον Χάρι να φύγει από την μονάδα του».

