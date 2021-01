Πρακτορεία ΟΠΑΠ: Αναμένονται αποφάσεις – Τι θα γίνει με ψάρεμα, κυνήγι

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου θα γίνει η μερική επανεκκίνηση της αγοράς, με την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, χωρίς click away και click in shop (από αυτό εξαιρούνται οι «κόκκινες» περιοχές, στις οποίες το λιανεμπόριο θα επαναλειτουργήσει με τη μέθοδο του click away). Ωστόσο, υπάρχει ακόμη ο «αστερίσκος» για το πότε θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ καθώς και το ψάρεμα και το κυνήγι.

Στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας διευκρινίσεις. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως οι αποφάσεις θα ληφθούν την επόμενη εβδομάδα, ενώ αποκάλυψε ότι στην πρότασή του την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου προς την Επιτροπή περιλαμβανόταν και η επαναλειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ, με αυστηρούς κανόνες και κατάλογο πελατών. «Το εισηγήθηκαν γιατί πολλοί συμπολίτες μας εξοφλούν λογαριασμούς στα πρακτορεία και τώρα που είναι κλειστά πηγαίνουν στις τράπεζες. Άρα, η λειτουργία τους θα μπορούσε να αποφορτίσει σε μεγάλο βαθμό και την πίεση στις τράπεζες. Ωστόσο, η Επιτροπή ήθελε λίγο περισσότερο χρόνο για να δώσει άδεια και έχουμε συμφωνήσει να το δούμε στην επόμενη συνεδρίαση την άλλη Παρασκευή», δήλωσε.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, σημείωσε ότι έπονται αποφάσεις για άνοιγμα όσων καταστημάτων παραμένουν κλειστά, όπως τα πρακτορεία ΟΠΑΠ. Σε ό,τι αφορά στο κυνήγι και το ψάρεμα, είπε ότι όπως είχαν επιτραπεί σε δεύτερο χρόνο την προηγούμενη φορά, κάτι ανάλογο αναμένεται κι αυτήν την φορά από τους ειδικούς.

Πηγή: Έθνος