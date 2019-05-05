ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ιάσονας Αποστολάκης: Δεν αντέχει η πόλη τη σημερινή αθλιότητα – Το σχέδιό μου για τον Βόλο

Τοπικά

Όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού του Ιάσονα Αποστολάκη «Μαζί για τον Βόλο»

Τοπικά

Συμμετοχικό σύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού- Η περίπτωση του Βόλου

Άρθρα

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι της Ανυπόταχτης Θεσσαλίας

Τοπικά

Γιάννης Μεϊμάρογλου στη «Θ»: Μιλάμε για την Ευρώπη μέσα από νέα προοδευτική πλειοψηφία

Τοπικά

Στο Βόλο στις 12 Μαϊου ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Τοπικά

Δικηγορικός Σύλλογος για το σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα: Λάθος η μετατροπή σε πλημμέλημα η κατοχή-κατασκευή εκρηκτικών 

Τοπικά

Οι «κραυγές» του Γιώργου Παναγιώτου

Άρθρα

Λαϊκισμός: «Γαργάλημα» στα κατώτερα ένστικτα

Άρθρα

Αντωνία Γούναρη – Χατζηχανά: Να συνδεθεί ο Βόλος με το νήμα της ανάπτυξης και του πολιτισμού

Τοπικά

«Ταυτότητα Μικρομεσαίων Πόλεων και Αστικός Τουρισμός: Η περίπτωση του Βόλου»

Άρθρα

«Στόχος η προάσπιση της δημόσιας υγείας»

Άρθρα

Ναύπακτος: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του

Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανοίγεται στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ – Μέσω των διετών προγραμμάτων εκπαίδευσης

Τοπικά

Serial killer στην Κύπρο: Βίασε 19χρονη και το κατέγραφε ο «Ορέστης»

Κόσμος

Έσκασε το «καζάνι» στο ΚΙΝΑΛ της Μαγνησίας – «Έκρηξη» Γιώργου Φώτη για τον Τρύφωνα Πλαστάρα

Τοπικά

Σταμάτης Κριμιζής: Η αξιοκρατία, το ήθος και η επιδίωξη της αριστείας αδιαπραγμάτευτες αξίες

Πολιτισμός

Πρωταθλητής ο Διαγόρας – Ενώ οι Μυρμιδόνες υποβιβάστηκαν από την Α’ ΕΠΣΘ

Αθλητισμός

Εξαιρετική αρχή για τους Βολιώτες – ΟΕΑ/ΝΑΒ και ΝΟΒΑ κατέκτησαν 13 μετάλλια στο Πανελλήνιο κωπηλασίας

Αθλητισμός

Με τέσσερα νέα ονόματα έκλεισε το ψηφοδέλτιο του Ν. Τσιλιμίγκα στη Μαγνησία

Τοπικά

Για 4η χρονιά η Πανελλήνια Ιππική Συνάντηση και παρέλαση με άλογα και άμαξες στον Βόλο

Τοπικά

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι του συνδυασμού της Ζωής Ράππου-Μάμαλη στον Αλμυρό

Τοπικά

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του Δ. Εσερίδη στον Αλμυρό

Τοπικά

Σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πανθεσσαλικό

Αθλητισμός

Επάγγελμα ευρωβουλευτής: Οι παχυλές αμοιβές και το «χρυσό αλεξίπτωτο»

Κόσμος

Βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή- Έξι νεκροί στη Γάζα

Κόσμος

Ο συνδυασμός του Μιχ. Μιτζικού εγκαινίασε το εκλογικό του κέντρο στην Αργαλαστή

Τοπικά

Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Πεζιρκιανίδης

Ελλάδα

Γάζα: Τουλάχιστον 200 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ

Κόσμος

Η Έλενα Κουντουρά εγκαινίασε τη νέα πτήση Αθήνα -Σικάγο

Ελλάδα

Γάζα: Ισραηλινά μαχητικά ισοπέδωσαν τα γραφεία του Anadolu

Κόσμος

Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά – Εκπτώσεις μέχρι τις 15 Μαΐου

Ελλάδα

Σκορπιός: «Ναι» του ΣτΕ στον επίγειο παράδεισο του Ριμπολόβλεφ

Ελλάδα

Καιρός: Σκόνη, ισχυροί άνεμοι και λασποβροχές την Κυριακή

Ελλάδα

Τη Δευτέρα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις

Οικονομία

Τρομερός ο Τσιτσιπάς – Πέρασε στον τελικό του Εστορίλ

Αθλητισμός

Βασίλισσα η Σάκκαρη στο Μαρόκο – Κέρδισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας της

Αθλητισμός

Επιτήδειος απέσπασε 7.000 ευρώ από 65χρονη στην Σκιάθο …για αναδρομικά που δήθεν δικαιούτο

Τοπικά

Προσπάθησαν να πετάξουν από Νέα Αγχίαλο για Ντίσελντορφ με πλαστά διαβατήρια

Τοπικά

«Ποντικός» έκλεψε χρήματα από σπίτι στη Νέα Αγχίαλο

Τοπικά

Περιπέτεια για Γάλλους τουρίστες με ιστιοπλοϊκό σκάφος στην Σκόπελο

Τοπικά

Νάνσυ Καπούλα: Εγκαταλελειμμένες οι αθλητικές υποδομές στη Νέα Ιωνία λόγω αδιαφορίας της δημοτικής αρχής Μπέου

Τοπικά

«Ανυπότακτη Θεσσαλία»: Μέσα από τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης μπορούμε να κερδίσουμε μια αξιοπρεπή ζωή

Τοπικά

Τροχαίο για τον Μένιο Φουρθιώτη – Στο νοσοκομείο ο παρουσιαστής

Lifestyle, Θ Plus

ΚΙΝΑΛ για υπουργοποίηση Θεοχαρόπουλου: Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε

Ελλάδα

Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την τουρκική γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ

Κόσμος

ΕΣΡ: Ο δεκάλογος για την προβολή των υποψηφίων

Ελλάδα

Κρήτη: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη γέφυρα του νησιού

Ελλάδα

O υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς τη Δευτέρα στον Βόλο

Τοπικά

Παραιτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Ελλάδα

Τοπικά

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι της Ανυπόταχτης Θεσσαλίας

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Δελημήτρος κατέθεσε σήμερα τον συνδυασμό του:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Καρδίτσας

2 ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕ Καρδίτσας
3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕ Καρδίτσας
4 ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ Καρδίτσας
5 ΚΑΤΟΠΗ ΜΑΡΙΑΜ ΣΟΥΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ Καρδίτσας
6 ΜΟΥΛΙΑΚΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ Καρδίτσας
7 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ Καρδίτσας
8 ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Καρδίτσας
9 ΓΚΕΡΛΗ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
10 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Λάρισας
11 ΚΑΒΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
12 ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Λάρισας
13 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
14 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ Λάρισας
15 ΛΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Λάρισας
16 ΛΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
17 ΜΠΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Λάρισας
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ Λάρισας
19 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
20 ΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
21 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Λάρισας
22 ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
23 ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Λάρισας
24 ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ Λάρισας
25 ΤΖΑΒΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Λάρισας
26 ΤΖΑΒΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ Λάρισας
27 ΤΟΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ Λάρισας
28 ΤΣΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
29 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Λάρισας
30 ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
31 ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
32 ΓΙΑΝΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
33 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
34 ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑΣ ΠΕ Μαγνησίας
35 ΜΠΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
36 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ – ΣΑΝΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ Μαγνησίας
37 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΣΚΑ) ΘΩΜΑΣ ΠΕ Μαγνησίας
38 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΣΑΜΗ (ΒΑΛΜΗ) ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
39 ΠΑΧΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
40 ΣΟΥΓΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
41 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
42 ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Μαγνησίας
43 ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Σποράδων
44 ΓΚΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Τρικάλων
45 ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ Τρικάλων
46 ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΪΟΣ ΠΕ Τρικάλων
47 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ Τρικάλων
48 ΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ Τρικάλων
49 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Τρικάλων
50 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Τρικάλων
51 ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ  Τρικάλων
52 ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τρικάλων

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