Ποιοι είναι οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι της Ανυπόταχτης Θεσσαλίας

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Δελημήτρος κατέθεσε σήμερα τον συνδυασμό του:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Καρδίτσας
2 ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕ Καρδίτσας
3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕ Καρδίτσας
4 ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ Καρδίτσας
5 ΚΑΤΟΠΗ ΜΑΡΙΑΜ ΣΟΥΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ Καρδίτσας
6 ΜΟΥΛΙΑΚΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ Καρδίτσας
7 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ Καρδίτσας
8 ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Καρδίτσας
9 ΓΚΕΡΛΗ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
10 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Λάρισας
11 ΚΑΒΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
12 ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Λάρισας
13 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
14 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ Λάρισας
15 ΛΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Λάρισας
16 ΛΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
17 ΜΠΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Λάρισας
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ Λάρισας
19 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
20 ΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
21 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Λάρισας
22 ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
23 ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Λάρισας
24 ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ Λάρισας
25 ΤΖΑΒΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Λάρισας
26 ΤΖΑΒΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ Λάρισας
27 ΤΟΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ Λάρισας
28 ΤΣΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Λάρισας
29 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Λάρισας
30 ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
31 ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
32 ΓΙΑΝΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
33 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
34 ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑΣ ΠΕ Μαγνησίας
35 ΜΠΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
36 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ – ΣΑΝΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ Μαγνησίας
37 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΣΚΑ) ΘΩΜΑΣ ΠΕ Μαγνησίας
38 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΣΑΜΗ (ΒΑΛΜΗ) ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
39 ΠΑΧΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
40 ΣΟΥΓΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
41 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Μαγνησίας
42 ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Μαγνησίας
43 ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Σποράδων
44 ΓΚΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Τρικάλων
45 ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ Τρικάλων
46 ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΪΟΣ ΠΕ Τρικάλων
47 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ Τρικάλων
48 ΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ Τρικάλων
49 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Τρικάλων
50 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Τρικάλων
51 ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Τρικάλων
52 ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τρικάλων