Τοπικά

Ποια είναι τα πρόσωπα που διεκδικούν την εκλογή τους στη νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία

Η πρώην υφυπουργός Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο πρώην βουλευτής Μάκης Μπαλλής, στελέχη προερχόμενα από την ίδρυση του Συνασπισμού, καθηγητές πανεπιστημίου, περιλαμβάνονται στη λίστα των 49 ονομάτων που διεκδικούν την εκλογή τους στη Νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγραψε η e- thessalia.gr , που δημοσιεύει και τα ονόματα των υποψηφίων, αποσύρθηκαν οι Δ. Παπαϊωάννου και ο νυν γραμματέας Κώστας Βογιατζής.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ Ν.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2021
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ-ΧΟΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΓΚΑΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΝΤΕΜΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΡΙΑΣ
ΔΟΔΟΤΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΝΘΟΣ) ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΖΩΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΟΜ ΑΛΜΥΡΟΥ) ΑΛΜΥΡΟΥ
ΖΩΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΟΜ ΔΥΤ. ΒΟΛΟΥ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΖΑΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΓΑΠΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΔΗ ΒΑΝΕΣΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΛΑΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΜΕΛΛΙΣΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΡΙΑΣ
ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΜΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΡΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΜΥΡΙΚΝΑ-ΤΣΙΡΕΠΑ ΚΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΤΑΓΚΑΛΟΥ-ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΤΟΨΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΦΑΔΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

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