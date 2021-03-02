Ποια είναι τα πρόσωπα που διεκδικούν την εκλογή τους στη νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία

Η πρώην υφυπουργός Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο πρώην βουλευτής Μάκης Μπαλλής, στελέχη προερχόμενα από την ίδρυση του Συνασπισμού, καθηγητές πανεπιστημίου, περιλαμβάνονται στη λίστα των 49 ονομάτων που διεκδικούν την εκλογή τους στη Νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγραψε η e- thessalia.gr , που δημοσιεύει και τα ονόματα των υποψηφίων, αποσύρθηκαν οι Δ. Παπαϊωάννου και ο νυν γραμματέας Κώστας Βογιατζής.
|ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ Ν.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2021
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗ
|ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ-ΧΟΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
|ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΑΝΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΑΛΜΥΡΟΥ
|ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|ΓΚΑΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΝΤΕΜΗ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΓΡΙΑΣ
|ΔΟΔΟΤΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΝΘΟΣ)
|ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΖΩΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΟΜ ΑΛΜΥΡΟΥ)
|ΑΛΜΥΡΟΥ
|ΖΩΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΟΜ ΔΥΤ. ΒΟΛΟΥ)
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΖΑΧΟΣ
|ΑΛΜΥΡΟΥ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΛΗ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΓΑΠΗ
|ΣΚΟΠΕΛΟΥ
|ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΚΑΤΣΑΡΔΗ ΒΑΝΕΣΣΑ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΛΑΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΜΕΛΛΙΣΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΓΡΙΑΣ
|ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ
|ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΜΠΑΛΛΗΣ ΜΑΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΜΠΑΡΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
|ΑΛΜΥΡΟΥ
|ΜΥΡΙΚΝΑ-ΤΣΙΡΕΠΑ ΚΙΚΗ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΝΤΑΓΚΑΛΟΥ-ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
|ΑΛΜΥΡΟΥ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΑΛΜΥΡΟΥ
|ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΤΟΨΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
|ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΦΑΔΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
|ΣΚΟΠΕΛΟΥ
|ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
|ΦΡΑΓΚΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
|ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ