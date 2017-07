Πλώρη για το νησί της Σκιάθου έβαλαν οι «Ναυαγοσώστες»

Πλώρη για το νησί της Σκιάθου, ιδιαίτερη πατρίδα του μεγάλου λογοτέχνη Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη , έβαλαν “Οι Ναυγοσώστες” που παρουσιάστηκαν ως θεατρική-κινησιολογική performance με τον τίτλο “Οι Ναυαγοσώστες: Swim or Die” στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2016. Αυτή άλλωστε είναι και η επιθυμία όλων των συντελεστών της παράστασης, να παρουσιαστεί το πρότζεκτ στο φυσικό του χώρο.

Η παράσταση που βασίζεται στο ομότιτλο ναυτικό διήγημα του Παπαδιαμάντη “Οι Ναυαγοσώστες” είναι ένας συνδυασμός αφήγησης , ζωντανής μουσικής και χορογραφημένων κολυμβητικών κινήσεων.

Τη δραματοποίηση του κειμένου ανέλαβαν ο Κωνσταντίνος Ρόδης και ο Ιωάννης Κυφωνίδης σε σκηνοθεσία του τελευταίου και τις χορογραφίες ο προπονητής μαραθώνιας κολύμβησης Νικόλας Ρεπανάς.

Το φωτογραφικό άλμπουμ, όπως και τις αφίσες και το τρέιλερ της παράστασης , υπογράφει ο Δημήτρης Γιουζέπας.

Επί σκηνής εμφανίζονται η Αθηνά Νάννου ως αφηγήτρια-μουσικός και η κολυμβητική ομάδα Swim or Die ( Μαρία Αργυρίου, Βίβιαν Διαβάτη, Άννα Ζαμπέτογλου, Μαγδαληνή Ζαμπέτογλου, Δέσποινα Ιωαννίδου, Έλενα Παπαδοπούλου, Ανθούλα Παπαργυρίου, Εβελίνα Σανιδά, Κατερίνα Σιδηροπούλου, Νεφέλη Τσαγκαλίδου, Ιωάννα Τσιάρα, Βασίλης Γκιτσίδης, Κώστας Ζαμπέτογλου, Στέφανος Καραβασίλης, Χρήστος Κόκκινος, Ιωάννης Κυφωνίδης, Μάγδα Κωνσταντινίδου, Δανάη Μενεξιάδου, Κώστας Μπενάκης, Χρήστος Παζολίδης, Γιώργος Σαμαράς, Κωνσταντίνος Σαμαράς, Αλέξανδρος Στεργίου, Λάμπρος Στέφου). Ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και προσθήκες και άλλων κολυμβητών μελών της ομάδας.

Η παράσταση επανασχεδιάζεται ήδη για να παρουσιαστεί στη Σκιάθο σε χρόνο και χώρο που θα ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Αυτή τη φορά μάλιστα οι συντελεστές σχεδιάζουν να αποδοθεί το κείμενο και ο λόγος στην πρωτότυπη Παπαδιαμάντεια γλώσσα-γραφή.

Η παράσταση απασχόλησε και τη διεθνή κοινότητα των μαραθώνιων κολυμβητών:

Ioannis Kifonidis, A Man Of The Arts And Open Water

http://dailynews.openwaterswimming.com/2017/04/ioannis-kifonidis-man-of-arts-and-open.html