Παρουσιάζεται το ερευνητικό έργο του Τομέα Αρχαιολογίας ΙΑΚΑ για το 2023

Σήμερα 17 Απριλίου 2024, στο Αμφιθέατρο Σαράτση, ο Τομέας Αρχαιολογίας του Τμήματος ΙΑΚΑ θα παρουσιάσει τις αρχαιολογικές ανασκαφές και λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του κατά το 2023.

17/04/2024 και ώρα 17:15

αμφ. Σαράτση

Πρόγραμμα

Στέλλα Σουβατζή:

«Συγγένεια και Κοινωνικός Χώρος στη Νεολιθική Εποχή: το Παράδειγμα των Κυκλικών ή Ομόκεντρων Οικισμών σε Ελλάδα και Τουρκία»

Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Γιώργος Τουφεξής:

«H Ανασκαφή στον Μυκηναϊκό Οικισμό στο Μακρυχώρι Λάρισας (2015-2026)

Ιούλιος 2023»

Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, Δημήτρης Αθανασούλης:

«Ανασκαφές στην Ακρόπολη της Αρχαίας Κύθνου κατά το 2023»

Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν:

«Ανασκαφές στον Οικισμό των Γεωμετρικών χρόνων στον Ωρωπό (Αττική) κατά το 2023»

Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου, Στέλλα Χρυσουλάκη:

«Ανασκαφές στη Λαθούριζα (Βάρη) κατά το 2023»

Δημήτρης Παλαιοθόδωρος:

«Κλασσική Κεραμική από τον Τάφο 5 στο Θορικό: Μία Πρώτη Παρουσίαση»

Γιάννης Λώλος, Βάσω Ροντήρη:

«Η Ανασκαφή Μαγούλας Πλατανιώτικης Αλμυρού κατά το Έτος 2023»

Ιφιγένεια Λεβέντη:

Παρουσίαση του βιβλίου της, Grave Stelae from Thessaly, with an Εpigraphical Contribution by Richard Bouchon, CSIR, Greece III,3, Academy of Athens, 2023

Γιώργος Κουτσουφλάκης:

«Ανασκαφή Υστερο-ρωμαϊκού Nαυαγίου στους Φούρνους. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής περιόδου 2023»

Γιάννης Βαραλής:

«Τα Εκκλησιαστικά Αργυρά Σκεύη του Ναού της Ευαγγελίστριας Νέας Ιωνίας»

Ιωάννης Τσιουρής, Σταυρούλα Σδρόλια:

«Εντοπισμός και Ανασκαφή της Βυζαντινής Μονής του Αγίου Δημητρίου στην Μαρμαρίνη Αγιάς»

Ιωάννης Τσιουρής:

«Έρευνα και Καταγραφή Φορητών Εικόνων στην Κέρκυρα»