Οι επιτυχόντες του 6ου ΓΕΛ Βόλου

Από το 6ο ΓΕΛ Βόλου δόθηκαν στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα των μαθητών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αναλυτικά:
|Επώνυμο
|Όνομα
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ – ΕΥΦΡΑΙΜ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
|ΑΡΕΤΗ
|ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|ΣΣΑΣ
|ΑΛΙΩΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
|ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
|ΣΣΕ
|ΑΤΤΙΑ
|ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΑΜ
|ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΑΥΓΕΡΟΥ
|ΑΝΘΗ
|ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΛΟΝΤΖΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΒΟΥΡΛΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΠΘ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΗΜΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΗΜΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΔΙΒΑΝΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
|ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΟΚΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΠΘ
|ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ
|ΒΕΡΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΖΑΡΙΦΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΗΡΓΑΝΟΥ
|ΑΡΙΣΤΕΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΘΕΟΧΑΡΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΜΕΩΝ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ
|ΜΑΡΙΑ – ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΛΛΙΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
|ΕΥΔΟΞΙΑ – ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΑΜΑΚΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΜΠΑΚΗ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ
|ΣΣΕ
|ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
|ΣΣΕ
|ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
|ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΦΙΔΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΙΣΣΑΣ
|ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
|ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΣΥΦΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΚΟΥΛΟΥΡΗ
|ΚΛΕΟΝΙΚΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΠΘ
|ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΡΑΒΑΡΗ
|ΟΥΡΑΝΙΑ – ΘΕΟΔΟΣΙΑ
|ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΛΕΪΜΟΝΗ
|ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΝΑΣΛΙΜΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΝΟΜΙΚΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΕΥΜΕΝΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΤΑΝΤΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΤΟΚΟ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΞΥΝΟΤΡΟΥΛΑ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΠΘ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΠΘ
|ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
|ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΠΟΠΟΥΡΑ
|ΤΡΙΑΔΑ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΟΥΛΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
|ΣΜΥΝ
|ΡΟΥΜΠΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ
|ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΣΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
|ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΝΑ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗ
|ΔΑΝΑΗ
|ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΣΙΟΠΡΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΤΣΙΧΛΑΣ
|ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΤΣΟΥΠΙ
|ΑΝΤΖΕΛΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΣΟΧΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΡΜΑΝΗ
|ΝΙΚΟΛ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΧΑΤΖΑΚΟΥ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΟΛΥΞΕΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2020 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
|Επώνυμο
|Όνομα
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΙΑΠΠΗ
|ΒΑΡΣΑΜΗ ΖΩΗ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΚΟΥΧΑΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΝΙΩΡΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΠΘ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΛΑΙΟ 2020
|Επώνυμο
|Όνομα
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2019
|Επώνυμο
|Όνομα
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΜΑΝΩΛΑΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΝΙΩΡΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΙΩΜΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του 6ου ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ συγχαίρουν ολόθερμα τους μαθητές τους για την επιτυχία τους και τους εύχεται ολόψυχα καλή πρόοδο και καλή συνέχεια στη ζωή τους.