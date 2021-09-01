Τοπικά

Οι επιτυχόντες του 6ου ΓΕΛ Βόλου

Από το 6ο ΓΕΛ Βόλου δόθηκαν στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα των μαθητών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αναλυτικά:

Επώνυμο Όνομα Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΕΥΦΡΑΙΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΡΕΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ
ΑΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΣΣΕ
ΑΤΤΙΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΑΜ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΑΥΓΕΡΟΥ ΑΝΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΛΟΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΟΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΒΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΖΑΡΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΖΗΡΓΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΜΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΚΑΜΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΜΠΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΣΣΕ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΣΣΕ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΙΣΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΣΥΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ
ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΡΑΒΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΛΕΪΜΟΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΝΑΣΛΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΤΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΤΟΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΞΥΝΟΤΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΠΟΥΡΑ ΤΡΙΑΔΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΜΥΝ
ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΤΣΙΟΠΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΙΧΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΤΣΟΥΠΙ ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΤΣΟΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΑΡΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2020 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Επώνυμο Όνομα Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΙΑΠΠΗ ΒΑΡΣΑΜΗ ΖΩΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΚΟΥΧΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΝΙΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΛΑΙΟ 2020

Επώνυμο Όνομα Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2019

Επώνυμο Όνομα Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΠΑΝΙΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΙΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του 6ου ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ συγχαίρουν ολόθερμα τους μαθητές τους για την επιτυχία τους και τους εύχεται ολόψυχα καλή πρόοδο και καλή συνέχεια στη ζωή τους.

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