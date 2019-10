Ο Μάικ Πομπέο στην Αθήνα – Υπογράφει νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ

Ιστορική επίσκεψη στην Αθήνα, την πρώτη της θητείας του, πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, μια επίσκεψη στο πλαίσιο της οποίας εκείνος πρόκειται να έχει επαφές κορυφής αλλά και να υπογράψει την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας που είχαν συνάψει Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες το μακρινό 1990.

Σημειώνεται ότι ο τελευταίος Αμερικανός ΥΠΕΞ που είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην ελληνική πρωτεύουσα ήταν ο Τζον Κέρι τον Δεκέμβριο του 2015. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Μάικ Πομπέο αναμένεται σήμερα Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, να έχει επαφές με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο.

FM @NikosDendias cordially welcomes @SecPompeo at #Athens airport on his first visit to #Greece / O ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας υποδέχεται τον ΥΠΕΞ ΗΠΑ M. Pompeo στην πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα 🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/iEcXFwW8KP

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 4, 2019