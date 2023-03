Ο Δήμος Σκιάθου συμμετείχε ως συνεκθέτης του ΕΟΤ στη τουριστική έκθεση ΙΤΒ BERLIN 2023

Ο Δήμος Σκιάθου συμμετείχε ως συνεκθέτης του ΕΟΤ στη μεγαλύτερη διεθνή τουριστική έκθεση παγκοσμίως την Internationale Tourismus–Borse Berlin (ΙΤΒ BERLIN 2023), η οποία μετά από δύο χρόνια πανδημικής κρίσης, άνοιξε ξανά τις πύλες της στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου το διάστημα 7 έως 9 Μαρτίου 2023. Τον Δήμο Σκιάθου εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος, Θοδωρής Τζούμας, και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διαμαντής Μαθηνός.

Περισσότεροι από 10.000 εκθέτες από 186 χώρες συμμετείχαν στη φετινή ITB του Βερολίνου, η οποία αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους. Πρόκειται για μια έκθεση που αποτελεί έναν αξιόπιστο «δείκτη» αποτύπωσης του κλίματος και των τάσεων που επικρατούν στον κλάδο της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας και συγκεντρώνει το σύνολο του επιχειρηματικού κλάδου του τουρισμού.

Ο Δήμος Σκιάθου συμμετείχε δυναμικά και πραγματοποίησε σημαντικές επαφές με παράγοντες και εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς για καμπάνιες προβολής, μεταξύ αυτών η Janice Mother Head of Airports and Tourism Organisations του τουριστικού ομίλου της jet2, ο Ilyin Vladyslav Head of airport development της αεροπορικής εταιρείας Wizz Air, η Κατερίνα Πολλάτου Γενική Διευθύντρια Marketing και Ανάπτυξης, ο Χάρης Φίλο Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αεροπορικών Γραμμών της Fraport, ο Frank Broersen Group Account Manager, Tourist Boards & Key Partnerships της TUI. Ακόμα έγιναν συναντήσεις με δημοσιογράφους με στόχο την ενίσχυση του προορισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και εκπροσώπους εταιρειών για δράσεις προβολής στη γερμανική αγορά. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με την Marketing Greece για την δυναμική προβολή του προορισμού, έγινε συνάντηση με την διευθύνουσα σύμβουλο της Marketing Greece Ιωάννα Δρέττα και την διευθύντρια marketing της Marketing Greece Ρένα Σκουλούδη. Με στόχο την προβολή του δικτύου των μονοπατιών έγινε συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας outdooractive, την μεγαλύτερη πλατφόρμα για μονοπάτια διεθνώς.

Ηχηρή ήταν η συμμετοχή των επιχειρηματιών του τουρισμού, μεταξύ αυτών ο προεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου Αλέξανδρος Ευσταθίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος και ιδιοκτήτης της Philian hotels & resorts Μάκης Κουκουλάκης, ο Πέτρος Δερβένης ιδιοκτήτης του Skiathos Palace, ο Κωνσταντίνος Σαντίκος ιδιοκτήτης του Skiathos Princess.

“Στην Διεθνή Εκθεση Τουρισμού ITB στο Βερολίνο, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας της οικονομίας μας, δουλεύοντας με συλλογική συνείδηση, επιβεβαίωσαν τα θετικά μηνύματα που είχαμε το 2023. Μηνύματα αισιοδοξίας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να εργαστούμε σκληρά για να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες όσων μας επιλέγουν για τον χρόνο των διακοπών. Η παρουσία του Δήμου σε αυτήν δίνει την δυνατότητα προβολής με το καλύτερο δυνατό τρόπο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προορισμού. Οι συναντήσεις με τους τουριστικούς παράγοντες έδωσαν τα πρώτα ενθαρρυντικάμηνύματα. Ευχαριστούμε θερμά την Διευθύντρια του ΕΟΤ στη Γερμανία, Νικολέτα Λεκανίδη, για την εξαιρετική συνεργασία και υποστήριξη.” δήλωσε ο δήμαρχος Σκιάθου.