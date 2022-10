Νότα Μπλούχου: Φτωχότερες και κάκιστης ποιότητας επιλογές τροφής

Το γεγονός ότι από την οικονομική κρίση και μετά έχουμε αλλάξει εντελώς τις διατροφικές συνήθειες, έχουμε φτωχότερες επιλογές τροφής και κάκιστης ποιότητας, στην προσπάθεια να επιβιώσουμε, τόνισε μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Ένωσης διαιτολόγων – διατροφολόγων Ελλάδος για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και αντιπρόεδρος επικράτειας της Ένωσης κ. Νότα Μπλούχου.

Να σημειωθεί ότι λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για χθες δράση της Ένωσης του παραρτήματος Θεσσαλίας, στην πλατεία Αγίου Νικολάου με στόχο την ενημέρωση για τη διατροφή, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων ή Επισιτισμού (Διατροφής) – Φαγητού αύριο Κυριακή 16 Οκτωβρίου.

Όπως δήλωσε η κ. Μπλούχου «Η Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού, έχει να κάνει με τη διάθεση της τροφής, με την ανάπτυξη των αγροτικών και τοπικών κοινωνιών, την προσπάθεια ισορροπίας της φτώχειας μέσω της τροφής και πώς μπορούμε να τη διασφαλίσουμε σε όλη τη γη. Κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή, παίρνει και μια διαφορετική διάσταση. Με βάση τις διατροφικές ανάγκες, θέλαμε να ανοίξουμε την έννοια της ημέρας και ως παράρτημα Θεσσαλίας της Ένωσης, να δώσουμε οδηγίες διατροφής σε παιδιά, εφήβους, ευάλωτες ομάδες και παράλληλα να προστατευτούν από επιτήδειους».

Μάλιστα ανέφερε ότι ο European Federation of the Associations of Dietitians, έχει κάνει τις ίδιες διαπιστώσεις δηλαδή ότι «από την οικονομική κρίση και μετά, έχουμε αλλάξει εντελώς τις διατροφικές συνήθειες, έχουμε φτωχότερες επιλογές τροφής και κάκιστης ποιότητας, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να επιβιώσει. Π.χ. οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα μακράς διαρκείας και για να τα διατηρήσουν περισσότερο και γιατί είναι πιο φθηνά και καταφεύγουν λιγότερο στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, καθώς λόγω των αυξήσεων και τα φρούτα και τα λαχανικά και το ψάρι και το κρέας αποτελούν είδη πολυτελείας κι είναι απλησίαστα. Καταναλώνουν περισσότερο ρύζι και ζυμαρικά, γιατί είναι πιο φθηνά και μπορούν να τα βρουν πιο εύκολα».

Επίσης, η πρόεδρος ανέφερε ότι, οι καταναλωτές αγοράζουν συσκευασμένα προϊόντα προσφοράς που έχουν περισσότερα λιπαρά με περισσότερη ζάχαρη κι ένας γονιός με χαμηλό εισόδημα θα προτιμήσει να πάρει μια συσκευασία κρουασάν για να φάει το παιδί του παρά να αγοράσει ένα τοστ ή ένα κουλούρι ή θα πάρει τον τυποποιημένο χυμό κι όχι φρέσκο χυμό.

Επιπλέον, αύξηση παρατηρείται στον αριθμό των ανθρώπων, που τρέφονται σε δομές. «Οι άνθρωποι που πάνε σε δομές, δεν είναι μεμονωμένα άτομα, αλλά ολόκληρες οικογένειες» ανέφερε η κ. Μπλούχου και πρόσθεσε ότι «έχουμε προετοιμάσει την εκδήλωση, η οποία λόγω καιρού αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα (θα ανακοινωθεί μέρα και ώρα), για να δώσουμε οδηγίες στους πολίτες, πώς μπορούν να οργανώσουν το οικογενειακό τους καλάθι και να φτιάξουν ένα καλάθι μέτριας και πάνω ποιότητας τροφής».

Ωστόσο, όπως τόνισε, η διατροφική πολιτική είναι η πιο σημαντική συνιστώσα της οικονομίας και θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη συνάντηση με τους εκάστοτε τοπικούς φορείς και να βρεθεί λύση. «Δεν μπορούμε να έχουμε την απαίτηση, να βγάλουμε τη ζημιά των προηγούμενων ετών, μέσα σε λίγους μήνες. Χρειάζεται να υπάρξει ισορροπία στις τροφές και να δώσουμε λύσεις για να μην έχουμε ακραίες διατροφικές μεταβολές. Η διατροφή ενώνει τον κόσμο και δεν τον χωρίζει, μπορεί να ενώσει όλες τις κοινωνικές τάξεις αρκεί να το θελήσουμε» κατέληξε η κ. Μπλούχου.