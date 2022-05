Νίκη: Μια αγωνιστική περίοδος, πολλοί οι πρωταγωνιστές

«Μια αγωνιστική σεζόν, πολλοί οι πρωταγωνιστές» αναφέρει η ΠΑΕ Νίκη και δεν έχει άδικο. Μετά το καλύτερο γκολ οι «κυανόλευκοι» καλούν τους φιλάθλους να ψηφίσουν και τον πολυτιμότερο παίκτη της ομάδας τους για τη φετινή περίοδο.

Το γκολ του Παύλου Κυριακίδη στον αγώνα με τον Πιερικό στο Δημοτικό Στάδιο της Νεάπολης ψηφίστηκε ως το κορυφαίος της φετινής σεζόν από τους οπαδούς της Νίκης. Σε ψηφοφορία που διοργάνωσε η ΠΑΕ έλαβε τις περισσότερες ψήφους δίνοντας μάχη «στήθος με στήθος» με το τέρμα του Σταύρου Τσουκαλά στο νικηφόρο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό επίσης στη Νεάπολη με 1-2.

Στην 3η θέση βρέθηκε το γκολ του Λούκας Γκαρσία επίσης ενάντια στον Πιερικό, αλλά αυτή τη φορά στον αγώνα της Κατερίνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέρμα του Αργεντινού είχε αναδειχθεί ως το καλύτερο της Νίκης για τον πρώτο γύρο, αλλά στη συνέχεια το προσπέρασαν τα άλλα δύο.

Θυμίζουμε ότι ο Κυριακίδης είχε σκοράρει εξαπολύοντας έναν «κεραυνό» από απόσταση περίπου 30 μέτρων, που κατέληξε στο αριστερό «παραθυράκι» της εστίας αφήνοντας εμβρόντητο τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η ενημέρωση της Νίκης αναφέρει τα παρακάτω:

«Ο Παύλος Κυριακίδης είναι ο νικητής του Blue Best Goal of the Season 2021-22, με το καταπληκτικό τέρμα που πέτυχε, με αντίπαλο τον Πιερικό, στο γήπεδο της Νεάπολης. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή τους στην ψηφοφορία.

Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η ψηφοφορία για την ανάδειξη του φετινού MVP της ομάδας μας #nikivoloufc #sl2 #bluebestgoal2122 #award #kyriakidis #WeAreNikiVolou».

Πράγματι αμέσως μετά την ψηφοφορία για το καλύτερο γκολ έρχεται και η αντίστοιχη για τον MVP. Η ΠΑΕ Νίκη διοργανώνει πάλι διαδικτυακή ψηφοφορία και καλεί τους οπαδούς να κρίνουν ποιον θεωρούν πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή της ομάδας στη φετινή Σούπερ Λιγκ 2.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ψηφίζουν μέχρι στις 11 το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης. Η σχετική ανακοίνωση των «κυανολεύκων» επισημαίνει τα κάτωθι:

«Μια αγωνιστική σεζόν, πολλοί οι πρωταγωνιστές, εντός αγωνιστικού χώρου. Ποιος ήταν, όμως, ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας μας; Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ…

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του «Blue MVP of the Season 2021-22» ξεκινά. Ψήφισε τον αγαπημένο σου ποδοσφαιριστή και χάρισε του τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της Νίκης, για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.

Ψηφίζεις εδώ: https://strawpoll.com/polls/xVg7dol4zZr. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται το βράδυ της Πέμπτης (12/5, 23:00). Ξεκινάμε…».