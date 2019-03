Νέα ορειβατική αποστολή στο Έβερεστ για τον Νίκο Μαγγίτση

Ο Νίκος Μαγγίτσης και η Αλίκη Αναστασοπούλου αναχωρούν για την ψηλότερη κορυφή του κόσμου, το Έβερεστ. Όπως είναι γνωστό, ο Νίκος Μαγγίτσης έχει οργανώσει και υλοποιήσει 44 αποστολές αθλητικής επιβίωσης σε όλο τον πλανήτη. ενώ είναι ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει ολοκληρώσει το project των «7 summits» καθώς και ο μόνος Έλληνας που έχει φτάσει (πεζοπορικά) στον Βόρειο (2000) και Νότιο Πόλο (2003). Στις δράσεις του αξίζει να αναφερθεί η πεζοπορική διάσχιση στην Τυνησιακή Σαχάρα (180 χλμ σε 90 ώρες το 2001) η διάσχιση της Salar De Uyuni στη Βολιβία (154 χλμ σε 54 ώρες το 2005) καθώς και το πρώτο χειμερινό διάπλου του Αιγαίου Πελάγους με solo kayak, από τη Λήμνο στο Βόλο (170 μίλια σε 102 ώρες) το 2002.

Ο ίδιος έχει πει:

Καλό θα είναι να γνωρίζει ότι ο ορειβάτης δεν σκαρφαλώνει στο βουνό για να το κυριεύσει και να το νικήσει, αλλά το βουνό τον δέχεται και τον φιλοξενεί, όταν αυτό θέλει.

Το Μάρτιο του 2008 ο Μαγγίτσης έγινε ο πρώτος Έλληνας, που ολοκλήρωσε το project των «7 summits». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Ότι πέτυχε την ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή κάθε ηπείρου του πλανήτη μας, συμπεριλαμβανομένου και του Έβερεστ στα 8848 μέτρα. Ξεκίνησε να καταρρίπτει έναν – έναν τους στόχους του από το 1994. Αρχής γενομένης με το Κιλιμάντζαρο στην Τανζανία για να ολοκληρώσει το όνειρο του, τον Μάρτιο του 2008 με το Carstensz Ryramid στην ζούγκλα της Δυτικής Παπούα.

Το Σάββατο 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με αφορμή την έναρξη της αποστολής . Το ΔΣ του ΕΟΣ Βόλου εκπροσώπησε ο Ηλίας Μήλιος.

Το Έβερεστ

Σε υψόμετρο 8.848 μέτρων, το ψηλότερο σημείο της Γης πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι το βουνό Έβερεστ, στην οροσειρά των Ιμαλαΐων, μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ, στην Ασία. Σε αυτό το ύψος ο αέρας είναι αραιός και η έλλειψη οξυγόνου, οι δυνατοί άνεμοι και οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες εμποδίζουν την ανάπτυξη χλωρίδας ή πανίδας στις ανώτερες πλαγιές.

Η ανάβαση στο Έβερεστ είναι μια σχετικά ακριβή επιχείρηση για τους ορειβάτες. Τα εργαλεία που απαιτούνται για να φτάσει κανείς στην κορυφή, μπορεί να κοστίσουν πάνω από 8.000 δολάρια και επίσης οι ορειβάτες χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο οξυγόνο, το οποίο προσθέτει περίπου 3.000 δολάρια στον προϋπολογισμό. Η άδεια για να εισέλθει κανείς στο έδαφος του βουνού από το νότο, μέσω του Νεπάλ, κοστίζει 10.000 δολάρια έως 25.000 δολάρια ανά άτομο, ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, ενώ η μεταφορά του εξοπλισμού από το αεροδρόμιο προς την κατασκήνωση, μπορεί να προσθέσει μέχρι και 2.000 δολάρια!

Η θερμοκρασία στην κορυφή, κυμαίνεται μεταξύ -20 º C και -35 º C κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η πιο κρύα θερμοκρασία που έχει καταγραφεί, ήταν -41 º C (σε αρκετές περιπτώσεις το Δεκέμβριο 2002, τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2003. Η θερμότερη θερμοκρασία ήταν -16 º C.