Μήνυμα από τις ΗΠΑ: Η Ελλάδα έχει τη στήριξή μας σε ό,τι κάνει

«Είμαστε εδώ για να υπογραμμίσουμε τη σταθερή προσήλωσή μας σε αυτό το πρότζεκτ, σε αυτό το λιμάνι, να στηρίξουμε τις αμερικανικές επενδύσεις και να καταδείξουμε την αλληλεγγύη μας στους ανθρώπους της Ελλάδας και της περιοχής σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», τόνισε ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Πάλμερ σε δηλώσεις του από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

«Η Ελλάδα έχει τη στήριξη μας σε ό,τι κάνει τόσο εδώ, στον Έβρο, όσο και στο Αιγαίο προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των συνόρων της». Με αυτή τη φράση, ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάθιου Πάλμερ, έστειλε ακόμη ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία.

Ο Μάθιου Πάλμερ μαζί με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, βρέθηκαν σήμερα (07.03.2020) στην Αλεξανδρούπολη μαζί με τον υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και ξεναγήθηκαν στο λιμάνι της πόλης.

Ο κ. Πάλμερ, ενημερώθηκε για τις προοπτικές και δυνατότητες του λιμανιού από τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ), παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

«Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το πρότζεκτ, για τις ευκαιρίες, για τις προοπτικές να έρθουν εδώ οι αμερικανικές επιχειρήσεις και να επενδύσουν σ’ αυτό το λιμάνι, σ’ αυτή την περιοχή, να εμβαθύνουν τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας τόσο σε εμπορικό επίπεδο όσο και σε στρατηγική βάση», σημείωσε ο κ. Πάλμερ.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, σημείωσε ότι τόσο η δική του παρουσία στην Αλεξανδρούπολη όσο και του κ. Πάλμερ «είναι μια χειρονομία αλληλεγγύης απέναντι στους ανθρώπους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους ανθρώπους του Έβρου, που υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα της πρόσφατης κλιμάκωσης της μεταναστευτικής κρίσης στα σύνορα».

Leaving #Evros with the insights and hope provided by Metropolitan Anthimos. We stand in solidarity with the people of Greece at this time of challenge. pic.twitter.com/jHKMVFdJBx

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) March 7, 2020