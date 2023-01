Μεξικό: «Στη φάκα» των Αρχών ο «Ελ Τσάπο» junior, πριν την άφιξη Μπάιντεν

Σε μια σύλληψη υψηλού συμβολισμού, αλλά και πολλών βαθμών δυσκολίας προχώρησαν οι Μεξικανικές Αρχές, καθώς συνέλαβαν τον Οβίδιο Γκουσμάν, γιό του βαρόνου των ναρκωτικών, Χοακίν Γκουσμάν, γνωστού διεθνώς ως «Ελ Τσάπο», σε μια προσπάθεια να στείλουν ένα πολιτικό μήνυμα προς πολλαπλές κατευθύνσεις.

Ο Οβίδιο Γκουσμάν, ο «Ελ Τσάπο» junior, ο οποίος είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στο καρτέλ των ναρκωτικών μετά τη σύλληψη του πατέρα του το 2016 και ακολούθως την έκδοσή του στις ΗΠΑ, υπήρξε στόχος το τελευταίο διάστημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η σύλληψή του, όμως, πυροδότησε έναν αιματηρό κύκλο έντασης, καθώς κόστισε τη ζωή σε 29 άτομα, εκ των οποίων 19 μέλη συμμοριών και 10 στρατιωτικοί.

First video of Ovidio Guzmán López after being captured. pic.twitter.com/yzfwi5cGP0

Επίκεντρο της έντασης, η οποία συνοδεύτηκε από καταδίωξη, πυροβολισμούς και οδοφράγματα, αποτέλεσε η Κουλιακάν, πρωτεύουσα της Σιναλόα, στο βόρειο Μεξικό. Μολονότι ο Οβίδιο Γκουσμάν, αν και είχε ανελιχθεί στην ιεραρχία του καρτέλ μετά τη σύλληψη του πατέρα του, εντούτοις δεν ήταν από τους πιο γνωστούς γιούς του «Ελ Τσάπο» στις Αρχές, αν και είχε προηγηθεί άλλη μια απόπειρα σύλληψής του το 2019, χωρίς επιτυχία.

Video shows the moment Mexican security forces captured the son of "El Chapo" Ovidio Guzman-Lopez. pic.twitter.com/B26ZcUyMKf

Το «ποντίκι», όπως είναι γνωστός ο Οβίδιο Γκουσμάν πιάστηκε, σε κάθε περίπτωση, «στη φάκα» των Μεξικανικών Αρχών, που «έστρωσαν» έτσι το χαλί της υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στο Μεξικό τις επόμενες μέρες, καλεσμένος του Προέδρου της χώρας, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ για διμερείς συνομιλίες, για να ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Μεξικού -ΗΠΑ – Καναδά, παρουσία και του Πρωθυπουργού του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Ψηλά στην ατζέντα της τριμερούς συνάντησης θα βρεθούν ως αυτονόητα η μετανάστευση και η διακίνηση ναρκωτικών, φέρνοντας το διάδοχο του «Ελ Τσάπο» στο δρόμο προς τις φυλακές.

Στην κατεύθυνση αυτή, «αυτό είναι ένα σημαντικό πλήγμα για το καρτέλ της Σιναλόα και μια μεγάλη νίκη για το κράτος δικαίου. Ωστόσο, δεν θα εμποδίσει τη ροή ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Ας ελπίσουμε ότι το Μεξικό θα τον εκδώσει στις ΗΠΑ», σχολίασε με φόντο τη σύλληψη ο Μάικ Βιγκίλ, πρώην Διευθυντής Διεθνών Επιχειρήσεων της DEA σύμφωνα με το Associated Press, όταν μάλιστα ο «Ελ Τσάπο» junior φαίνεται πως είχε θέσει την οικογενειακή «επιχείρηση» σε τροχιά εκσυγχρονισμού.

Συγκεκριμένα, ο Οβίδιο Γκουσμάν φέρεται να ήταν ιδιαίτερα ενεργό μέλος του καρτέλ, με έμφαση στην παραγωγή φαιντανύλης, ενώ ο «Ελ Τσάπο» junior βρέθηκε το 2018 κατηγορούμενος απέναντι στην αμερικανική δικαιοσύνη για συνωμοσία αναφορικά με τη διανομή κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και μαριχουάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σύλληψη του γιού του «Ελ Τσάπο» έρχεται σε μια περίοδο που η χρήση ναρκωτικών στις ΗΠΑ καλπάζει, καθώς τον περασμένο Ιούλιο περισσότεροι από 107.000 Αμερικανοί πέθαναν από υπερβολική δόση ναρκωτικών μέχρι και τον Ιανουάριο του 2022, οι περισσότεροι από τους οποίους αφορούσαν οπιοειδή, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης φαιντανύλης, είδος στο οποίο ειδικεύεται ο «Ελ Τσάπο» junior.

Αντίβαρο στις παράνομες ουσίες και τις υψηλές καταναλώσεις ναρκωτικών αποτέλεσε η προσέγγιση ασφάλειας που επέλεξε ο Μεξικάνος Πρόεδρος, Λόπες Ομπραδόρ, αποσκοπώντας στην εξάλειψη των ηγετών των καρτέλ, η οποία οδήγησε στον κατακερματισμό τους, αλλά και σε αιματηρές μάχες για κυριαρχία. Το έργο της «εκκαθάρισης» ανέλαβε ο στρατός, καθώς ο Μεξικάνος ηγέτης διέλυσε την Ομοσπονδιακή Αστυνομία ως διεφθαρμένη και την αντικατέστησε από την Εθνική Φρουρά, υπό στρατιωτική διοίκηση.

This is how the Mexican Army came into Culiacan, Sinaloa to Arrest Ovidio Guzman Last night 😳🤯 Son of El Chapo Guzman #Culiacan #ovidioguzmanlopez #MexicanArmy #ChapoGuzmán pic.twitter.com/kToIL2YHzP

