Meghan Markle: Έβγαλε λόγο 7 λεπτών και αναφέρθηκε… 54 φορές στον εαυτό της

Θέμα συζήτησης έγινε στα social media αλλά και στα διεθνή MME η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle), η οποία αναφέρθηκε στον εαυτό της 54 φορές μέσα σε 7 λεπτά ομιλίας.

H Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι τη Δευτέρα 5/9 παραβρέθηκαν στην τελετή έναρξης του One Young World Forum, μια εκδήλωση που ενισχύει και αναδεικνύει τη δράση νέων ηγετών, στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Η Μέγκαν Μαρκλ είναι σύμβουλος του οργανισμού One Young World και έδωσε την κεντρική ομιλία στην τελετή.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζεύγους στην Αγγλία μετά τους εορτασμούς για το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας τον περασμένο Ιούνιο. «Είναι πολύ ωραίο που επιστρέφω στο Ηνωμένο Βασίλειο», ήταν τα πρώτα λόγια της Μέγκαν Μαρκλ στην πρώτη της ομιλία στη Βρετανία μετά το Megxit. Μεγάλη εντύπωση όμως προκάλεσε το γεγονός ότι στην επτάλεπτη ομιλία της αναφέρθηκε… 54 φορές στον εαυτό της.

«Ήταν πριν από αρκετά χρόνια, το 2014, όταν κλήθηκα για πρώτη φορά να γίνω σύμβουλος στο “One Young World”. Με πολλούς τρόπους ήμουν πιθανώς σαν κι εσάς, ήμουν νέα, φιλόδοξη», είπε.

«Μια φορά βρέθηκα σε ένα δείπνο όπου εκεί ήμουν το κορίτσι από το Suits, ήμουν περιτριγυρισμένη από παγκόσμιους ηγέτες, ανθρωπιστές, πρωθυπουργούς και ακτιβιστές για τους οποίους είχα βαθύ και μακροχρόνιο σεβασμό. Και με κάλεσαν να καθίσω στο τραπέζι. Ήμουν τόσο συγκλονισμένη από αυτή την εμπειρία. Νομίζω ότι φύλαξα το μικρό μου χαρτάκι με το όνομά μου. Απλά να το έχω ως απόδειξη ότι ήμουν εκεί, απόδειξη ότι ανήκα. Η αλήθεια ήταν ότι δεν ήμουν σίγουρη ότι ανήκα. Ήμουν τόσο νευρική», ανέφερε μεταξύ άλλων η Μέγκαν Μαρκλ.

Το ζεύγος έτυχε θερμής υποδοχής. Όμως λίγα λεπτά νωρίτερα, καθώς κατέβαινε από το αυτοκίνητό του, ένα πλήθος 100 ατόμων τους αποδοκίμασε πίσω από ένα φράγμα λίγα μέτρα μακριά, με τους θεατές να λένε ότι το γιουχάρισμα ήταν τόσο δυνατό που «δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θα το είχαν ακούσει». Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ, μεταξύ των οποίων και ένα που την κατηγορούσε ότι είναι «ψεύτικη». Ένας διαδηλωτής μάλιστα είπε: «Δεν είναι η μόνη που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο: Ήταν περίεργο που όλη η ομιλία αφορούσε την ίδια. Αλλά αυτή είναι η Μέγκαν. Την παρακολουθήσαμε και δεν έχουμε ιδέα για ποιο σκοπό είναι στην πραγματικότητα η φιλανθρωπική οργάνωση».

Αρκετοί την κατηγόρησαν ότι διακινεί ψέματα και εξαπολύει επίθεση στη βασιλική οικογένεια. «Το μόνο που έχει κάνει είναι να επιτίθεται στη βασιλική οικογένεια και τώρα θέλει απλώς να βγάλει χρήματα».

Η Ingrid Seward, αρχισυντάκτρια του Majesty Magazine, είπε ότι η ομιλία της Meghan «ήταν απλώς “εγώ, εγώ, εγώ” και επαινούσε τον εαυτό της». Οι βασιλικοί εμπειρογνώμονες την επέκριναν για μια ομιλία που «στερούνταν περιεχομένου» και ήταν γεμάτη από μπερδεμένα και ανειλικρινή σχόλια.«Δεν μπορώ να οραματιστώ ή να καταλάβω πώς οι 2.000 νέοι κατάλαβαν μια λέξη από αυτό για το οποίο μιλούσε», είπε στην The Sun η Ingrid Seward. «Δεν είχε νόημα. Ήταν όλα για αυτήν και σχετίζονταν όλα με τον εαυτό της».

O βασιλικός συγγραφέας Phil Dampier κατηγόρησε τη Δούκισσα ότι «θέλει να ακούγεται ειλικρινής» καθώς ανέβηκε στη σκηνή χαμογελαστή και είχε μια εξαιρετικά φιλική συμπεριφορά. «Χρησιμοποιούσε τις υποκριτικές της ικανότητες όταν έκανε το σχόλιο ότι επέστρεφε στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε στη Mail Online. «Ξεκίνησε ξεκάθαρα μια επίθεση δημοσίων σχέσεων έχοντας δεχτεί εχθρότητα από τον βρετανικό Τύπο».

Ο Robert Jobson, συγγραφέας του «William at 40: The Making of a Modern Monarch» δήλωσε στη Mail Online: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Meghan είναι ρήτορας πρώτης κατηγορίας. Μιλάει με πάθος και προσελκύει το κοινό της». «Είμαι σίγουρος επίσης ότι μετά από όλες τις επιθέσεις που έχει κάνει εναντίον της βασίλισσας και της βρετανικής βασιλικής οικογένειας το σχόλιό της που λέει ότι είναι καλό να επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι αλήθεια», συμπλήρωσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι η ομιλία τον έκανε να νιώθει ότι η Meghan έχει μια «πολιτική ατζέντα μακροπρόθεσμα» και προσπαθεί να προετοιμαστεί για έναν πολιτικό ρόλο «ίσως στο Κογκρέσο ή τη Γερουσία». «Αλλά για να το κάνει αυτό νομίζω ότι πρέπει να χάσει τον βασιλικό τίτλο της «δούκισσας» που συνδέεται με ένα σύστημα και μια οικογένεια που φαίνεται να περιφρονεί», πρόσθεσε.

Πηγή: Έθνος