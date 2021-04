Με βαθμό 8,45 η Αντωνία Μπαράκη διάβασε τον όρκο στη Γεωπονία -Αριστούχος με το βλέμμα στο εξωτερικό

Τον όρκο μεταξύ των αποφοίτων στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διάβασε η Αντωνία-Μαρία Μπαράκη, η οποία συγκέντρωσε 8,45 βαθμολογία.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και συνολικά ορκίστηκαν περίπου 30 προπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και δεκαπέντε μεταπτυχιακοί φοιτητές και δύο διδάκτορες.

Προερχόμενη από την Αθήνα, όπου είναι ο μόνιμος τόπος κατοικίας της, η Αντωνία ανέφερε πως «ο Βόλος είναι μια εξαιρετική πόλη για να σπουδάσει κανείς, καθώς συνδυάζει πολλά πράγματα. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια φοιτητούπολη».

Η βαθμολογία που συγκέντρωσε ήταν πολύ υψηλή και σίγουρα δεν ήρθε τυχαία. Όπως εξήγησε η ίδια, «σε όλη μου τη φοιτητική πορεία είχα ένα πρόγραμμα και μια οργάνωση στις εξεταστικές περιόδους και βέβαια πολύ καλές σημειώσεις. Το βασικό είναι ο φοιτητής να έχει επαφή με τα μαθήματα, τα εργαστήρια, να παρακολουθεί τις διαλέξεις και να δείχνει ενδιαφέρον. Έτσι θα μπορέσει να πετύχει τον στόχο του».

Η αριστούχος δραστηριοποιήθηκε και στο πρόγραμμα Εράσμους, καθώς στο εαρινό εξάμηνο του τετάρτου έτους, το 2019, μετέβη σε Πανεπιστήμιο του Βελγίου, στην πόλη Λούβερ, που είναι πολύ κοντά στις Βρυξέλλες, απ’ όπου έλαβε πολύ καλές παραστάσεις.

Παράλληλα συμμετείχε για δύο χρόνια σε παγκόσμιο οργανισμό φοιτητών από γεωπονικές σχολές, τον IAAS (International Association of Students in Agriculture and related Sciences), ενώ ήταν και μέλος της εθελοντικής ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βοηθά ξένους φοιτητές που έρχονται στον Βόλο μέσω Εράσμους να εντάσσονται πιο ομαλά στην τοπική κοινωνική και ακαδημαϊκή ζωή.

Για τους επόμενους στόχους της η απόφοιτος τόνισε πως θα μεταβεί στην Ισπανία και ειδικότερα στη Γρανάδα για να κάνει πρακτική άσκηση για ένα τρίμηνο σε ερευνητικό κέντρο που ασχολείται με τη γεωπονία.

Μάλιστα θα ήθελε να ακολουθήσει και μεταπτυχιακές σπουδές, ειδικά, αν καταφέρει να λάβει και κάποια υποτροφία.

Αναφερόμενη στις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η γεωπονία, η αριστούχος, επισήμανε πως «η γεωπονία έχει μια ευρύτητα στις επιλογές. Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να ασχοληθεί με το παραδοσιακό αντικείμενο της γεωπονικής και να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας. Υπάρχει η αγροτική οικονομία, αλλά και η ενασχόληση με τα τρόφιμα, τον βιομηχανικό κλάδο και την έρευνα».

Τον τελευταίο χρόνο τον πέρασε σε συνθήκες πανδημίας διαβάζοντας από την Αθήνα. «Ομολογουμένως θα ήθελα η τελευταία μου χρονιά ως φοιτήτρια να είναι διαφορετική, πιο γλυκιά, να βρίσκομαι στον Βόλο, αλλά οι συνθήκες ήταν τέτοιες που το επέτρεπαν».

Ερωτηθείσα, αν η πανδημία θα ψαλιδίσει τα όνειρα των νέων που τώρα βγαίνουν στην αγορά εργασίας, απάντησε πως «η πανδημία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας. Υπάρχει, όμως η ελπίδα ότι μετά την πανδημία θα υπάρξουν επενδύσεις, δραστηριότητες που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Παράλληλα η πανδημία έχει φέρει τις δικές της αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Γι’ αυτό και οι νέοι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες καταστάσεις, όπως με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και θα μπορέσουν να έχουν τις ευκαιρίες που αναζητούν. Χρειάζεται, δηλαδή προσαρμογή».