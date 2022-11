Μάθιου Πέρι: Ήταν ερωτευμένος με τη Τζένιφερ Άνιστον πριν τα «Φιλαράκια» – «Νόμιζα πως ένιωθε το ίδιο»

Μετά τις αποκαλύψεις του για τον εθισμό του στις ουσίες, αλλά και τον χωρισμό του με τη Τζούλια Ρόμπερτς, ο Μάθιου Πέρι προχώρησε σε ακόμα μια αποκάλυψη μέσα από την αυτοβιογραφία του.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως ήταν ερωτευμένος επί τρία χρόνια με τη Τζένιφερ Άνιστον, πριν καν συνεργαστούν στα «Φιλαράκια».

«Με είχε γοητεύσει. Άλλωστε πως θα μπορούσε να είχε γίνει; Μου άρεσε. Είχα την αίσθηση μάλιστα, πως κι εκείνη ένιωθε το ίδιο, ίσως να γινόταν κάτι», γράφει αρχικά.

