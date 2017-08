«Μαραθώνιος» κατά της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό

Το πρόγραμμα A.S.A.P. (Active Skiathos Against Plastic bag), που ξεκίνησε την πορεία του τον περασμένο Μάιο, συνεχίζει τις δράσεις του ενάντια στην πλαστική σακούλα με μια συνέργεια ιδιαίτερου συμβολισμού και διεθνούς εμβέλειας. Πιο συγκεκριμένα, «συμπλέει» με την πρωτοβουλία της «The Whale Company», που στόχο έχει να εγείρει το ενδιαφέρον και να κινητοποιήσει πολίτες και φορείς σε σχέση με το τεράστιο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης από το πλαστικό. Οι εμπνευστές της εν λόγω πρωτοβουλίας δημιούργησαν μια αυτοσχέδια σανίδα θαλάσσης από πλαστικά μπουκάλια και με αυτήν υλοποιούν «μαραθωνίους» σε 12 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα. Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει αντίστοιχες δράσεις σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Σλοβενία και Κροατία, επόμενος σταθμός των ακτιβιστών είναι η Σκιάθος, μετά από πρόσκληση του ομώνυμου Πολιτιστικού Συλλόγου του νησιού.

Με δεδομένη την ταυτότητα στόχευσης ανάμεσα στην εν λόγω πρωτοβουλία και το πρόγραμμα A.S.A.P. η συνεργασία υπήρξε σχεδόν αυτονόητη. Ειδικότερα, το πλοιάριο και οι συντελεστές της πρωτοβουλίας «The Whale Company» βρίσκονται στη Σκιάθο και θα παραμείνουν έως στις 15 Αυγούστου, ο δε «μαραθώνιος» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 12 Αυγούστου με εκκίνηση την παραλία Κουκουναριές και πορεία στην ακτογραμμή́-μνημείο της φύσης του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα A.S.A.P. (Active Skiathos Against Plastic bag) χρηματοδοτείται από́ την πρωτοβουλία BeMed – Beyond Plastic Med, το Ίδρυμα του πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό́, το Ίδρυμα Thalassa, τον Δήμο Σκιάθου και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, υποστηρίζεται από́ τον Πολιτιστικό́ Σύλλογο «Σκιάθος» και θα υλοποιηθεί́ στο πανέμορφο νησί́ των Σποράδων για 14 μήνες (Μάιος 2017 – Ιούνιος 2018).