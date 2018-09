Μακελειό σε τράπεζα στο Σινσινάτι – Τέσσερις νεκροί (video)

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε τράπεζα στην πλατεία Fountain του Σινσινάτι στο Οχάιο, με το AFP να μεταδίδει πως τρεις πολίτες και ο δράστης έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία δύο ακόμη άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Ελιτο Αιζακ διευκρίνισε ότι μπήκε στο κτίριο από το υπόγειο γκαράζ και κατόπιν πέρασε στην αίθουσα υποδοχής του κοινού, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλούς αστυνομικούς. Από τα πυρά τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους. Δεν διευκρινίστηκε αν τα θύματα ήταν πελάτες του υποκαταστήματος ή αστυνομικοί.

«Ακουσα περίπου οκτώ πυροβολισμούς και έπεσα στα γόνατα. Βρισκόμουν στο έδαφος, την ώρα που η αστυνομία έφτασε», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο CNN.

Προς το παρόν τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

Police are responding to a report of an active shooter at a Fifth Third Bank location in Cincinnati's Fountain Square, authorities say https://t.co/Wjr6pzB5r7 pic.twitter.com/yLQCPlQ7C1 — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 6, 2018

Live video and tweets from the shooting at Fifth Third Bank in Downtown Cincinnati https://t.co/FpqJuS9PYr pic.twitter.com/naBxOHtuzW — Dr. sonam sharma (@DrSonamsharma) September 6, 2018

Πηγή: iefimerida.gr