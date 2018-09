Η Κιμ Καρντάσιαν, ξανά, στον Λευκό Οίκο – Παλεύει για την αποφυλάκιση κρατουμένου

Στον Λευκό Οίκο βρέθηκε για δεύτερη φορά η Κιμ Καρντάσιαν προκειμένου να συμμετάσχει σε συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα.

Η ριάλιτι σταρ κάθισε στο ίδιο τραπέζι με την Ιβάνκα Τραμπ και ακόμη 12 άτομα, συζητώντας για τις διαδικασίες αναθεώρησης των ποινών.

Η Κιμ Καρντάσιαν προσπαθεί να πετύχει την αποφυλάκιση του Κρις Γιαν, καθώς εκτιμά πως η ποινή του ήταν άδικη.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η influencer προσπαθεί να πετύχει κάτι τέτοιο. Τον Μάιο είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ και είχε συζητήσει μαζί του για την αποφυλάκιση της Αλις Μαρί Τζόνσον, η οποία και τελικά αφέθηκε ελεύθερη.

Φωτογραφίες από τη συνάντηση δημοσίευσε η ίδια μέσω Insta stories αλλά και η Ιβάνκα Τραμπ στο Twitter.

Great working session today at the White House on ways to improve the clemency process with policy leaders and criminal justice reform advocates. pic.twitter.com/2Ydoe16Dfo

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 6, 2018