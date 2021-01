Lockdown στο Καπιτώλιο: Βγαίνουν καπνοί από παρακείμενο κτίριο

Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο, με τις αρχές να προχωρούν σε lockdown λόγω απειλής.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν στο Reuters ότι υπάρχει «απειλή εξωτερικής ασφάλειας». Βίντεο δείχνουν ότι καπνό πάνω από το Καπιτώλιο με τις πληροφορίες να μεταδίδουν ότι ξέσπασε φωτιά σε παρακείμενο κτίριο.

Από την άλλη, όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο το AP, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η εκκένωση στην πρόβα της ορκωμοσίας οφείλεται σε μια πυρκαγιά αρκετά τετράγωνα μακριά και δεν θεωρείται απειλή.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY

— Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021