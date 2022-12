Κύματα στον ουρανό: Το σπάνιο φαινόμενο Kelvin-Helmholtz άφησε άφωνους τους φωτογράφους και χάρισε μοναδικές εικόνες

Έκπληκτοι έμειναν όσοι ήταν τυχεροί να δουν τον ουρανό στο Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ στον οποίο είχαν σχηματιστεί σύννεφα που έμοιαζαν με τα κύματα της θάλασσας.

«Ήταν ξεχωριστό και αμέσως ήξερα ότι έπρεπε να το απαθανατίσω» δήλωσε η κάτοικος της περιοχής Ρέιτσελ Γκόρντον.

Το σπάνιο φαινόμενο Kelvin-Helmholtz

Το φαινόμενο που ήταν ορατό την Τρίτη πάνω από την κορυφή των βουνών Bighorn κοντά στην πόλη Sheridan απαθανατίστηκε σε φωτογραφίες και ο μετεωρολόγος Ματ Τέιλορ σχολίασε στο BBC, βλέποντας τις φωτογραφίες της Γκόρντον, πως πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα γνωστό ως “Kelvin-Helmholtz”.

Ο σχηματισμός των νεφών πήρε το όνομά του από τους επιστήμονες Λόρδο Κέλβιν και Χέρμαν φον Χέλμχολτζ, οι οποίοι μελέτησαν τη φυσική πίσω από το φαινόμενο.

Το σπάνιο αυτό φαινόμενο συμβαίνει όταν δύο στρώματα αέρα κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες, με το ανώτερο στρώμα να κινείται πιο γρήγορα και να σηκώνει το κάτω στρώμα.

Σύμφωνα με το Center for Science Education, είναι πιθανό τα βουνά να συνέβαλαν στον σχηματισμό των σύννεφων.

«Όταν φυσά ο άνεμος πάνω από ένα φράγμα, όπως ένα βουνό, ο αέρας συνεχίζει να ρέει μέσα από την ατμόσφαιρα με κυματοειδές μοτίβο», αναφέρει το Κέντρο στον ιστότοπό του. «Πολύπλοκα μοτίβα εξάτμισης και συμπύκνωσης δημιουργούν τις καλυμμένες κορυφές και τις χωρίς σύννεφα κοιλότητες των κυμάτων. Αυτά τα σύννεφα σχηματίζονται όταν υπάρχει διαφορά στην ταχύτητα ή την κατεύθυνση του ανέμου μεταξύ δύο ρευμάτων ανέμου στην ατμόσφαιρα».

