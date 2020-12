Κροατία: Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ κοντά στο Ζάγκρεμπ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 29 Δεκεμβρίου κοντά στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Σημειώνεται ότι στην ίδια περιοχή χτες, Δευτέρα, είχε γίνει σεισμός 5,2 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και στις γειτονικές Σερβία και Βοσνία. Υπάρχουν ήδη βίντεο που δείχνουν μεγάλες καταστροφές σε κτίρια. Ωστόσο, ακόμα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

M6.3 #earthquake (#potres) strikes 44 km SE of Zagreb – Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1NS1FchWGP

— EMSC (@LastQuake) December 29, 2020