Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υποψήφια ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ

Υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΚΙΝΑΛ θα είναι στις επικείμενες ευρωεκλογές η καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Άσπα Γοσποδίνη.

Η Άσπα Γοσποδίνη είναι Καθηγήτρια στην Ανάλυση της Χωρικής Δομής και Αστικού Σχεδιασμού.

Σπουδές:

-PhD στον Αστικό Σχεδιασμό και τη Μορφολογία Αστικού Χώρου, Bartlett School of Architecture and Planning,

-University College London (1988),

-MSc στη Συντακτική Ανάλυση του Χώρου, Bartlett School of Architecture and Planning, University College London (1984).

-Διπλ. Αρχιτέκτονα, ΑΠΘ (1983)

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος:

-Μετασχηματισμοί των Αστικών Τοπίων και Νέες Οικονομίες, Αναπλάσεις Αστικών Θαλασσίων Μετώπων,

-Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός του Δημόσιου Υπαίθριου Χώρου της Πόλης, η «Ταυτότητα του Τόπου» και

-Πολιτικές Διαχείρισης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και του Καινοτόμου Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού,

-Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και Προγράμματα Σπουδών στην Πολεοδομία.