Ισοπεδωμένα κτίρια και νοσοκομεία γεμάτα νεκρούς στη Βόρεια Συρία

Παιδιά που κλαίνε, ισοπεδωμένα κτίρια και νοσοκομεία γεμάτα σορούς…ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες τη Συρία φαντάζει επώδυνα οικείος για τις οικογένειες των Σύρων και για τους διασώστες που έχουν εξουθενωθεί από σχεδόν 12 χρόνια βομβαρδισμών και εκτοπισμών. Ο σεισμός των 7,8 βαθμών έβγαλε τους πολίτες από τα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν ήδη σημαδεύσει τον πληθυσμό και έχουν αποδυναμώσει τα θεμέλια πολλών κτιρίων.

Στην πόλη Τζανταρίς στην επαρχία του Χαλεπίου, η οποία ελέγχεται από τους αντάρτες, ένας σωρός από τσιμέντο, μεταλλικές ράβδους και στοίβες από ρούχα βρίσκεται στον τόπο όπου κάποτε βρισκόταν ένα πολυώροφο κτίριο. «Εδώ έμεναν 12 οικογένειες. Ούτε ένας άνθρωπος δεν βγήκε από εκεί μέσα. Ούτε ένας”, λέει ένας λεπτός νεαρός άνδρας με το σοκ ζωγραφισμένο στα μάτια του και το χέρι του δεμένο με επιδέσμους.

More than 1,300 people have so far been reported dead after what is the most powerful #earthquake in southern Turkey and Syria( north & west Kurdistan) since 1939.

Thousands of buildings have collapsed. People are trapped in the ruins Source: @Aftenposten #earthquakeKurdistan pic.twitter.com/SIGliJAkS0 — Shler Bapiri♀ (@shlerbapiri) February 6, 2023

«Βγάζαμε έξω ανθρώπους μόνοι μας στις τρεις το πρωί», λέει ο ίδιος. Νεαροί άνδρες σκάβουν με τα νύχια τους μέσα στα συντρίμμια και με σφυριά προσπαθούν να σπάσουν τα κομμάτια τσιμέντου αναζητώντας τυχόν επιζώντες. Δεξαμενές νερού και ηλιακοί συλλέκτες εκτοξεύθηκαν από τις ταράτσες και προσγειώθηκαν στο βρεγμένο έδαφος.

Collapsed homes in Syrian Christian town of Al Sqeilbiyyeh in North Hama, #Syria. 2 reported to have died in the local hospital. 16 injured. pic.twitter.com/E8zASF7cyy — vanessa beeley (@VanessaBeeley) February 6, 2023

Τα Λευκά Κράνη, μια υπηρεσία διασωστών η οποία ιδρύθηκε στα εδάφη που κατέχουν οι αντάρτες για να βοηθάει τους τραυματίες από τους βομβαρδισμούς, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 147 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη βορειοδυτική Συρία που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Στα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων, οι αξιωματούχοι ανεβάζουν σε πάνω από 300 τον αριθμό των νεκρών και σε τουλάχιστον 1.000 των τραυματιών.

A horrible earthquake hit north west Syria Hundreds of houses have been destroyed pic.twitter.com/E92EeCDoWe — @Mr.Alhamdo (@Mr_Alhamdo) February 6, 2023

«Δίνουμε μάχη με τον χρόνο για να σώσουμε τις ζωές αυτών που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Ακόμη και αν οι ομάδες μας είναι εξουθενωμένες, δεν έχουμε χρόνο για να ξεκουραστούμε», είπε ο επικεφαλής των Λευκών Κρανών Ρέντ Φαρές τηλεφωνικώς στο Reuters. Όπως εξηγεί, οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί με τα χρόνια έχουν καταστήσει τα σπίτια τόσο εύθραυστα που “καταρρέουν αμέσως” προκαλώντας μεγάλο αριθμό νεκρών.

Πολικές θερμοκρασίες

Εκατομμύρια άνθρωποι στη βορειοδυτική Συρία έχουν καταστεί ευάλωτοι από τη σύγκρουση, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, που υποστηρίζουν ότι 2,9 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή έχουν εκτοπιστεί και 1,8 εκατομμύρια ζουν σε καταυλισμούς.

Τα σωστικά συνεργεία εργάζονται επί χρόνια για τη διάσωση ανθρώπων από βομβαρδισμούς και από αεροπορικές επιθέσεις από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις ή τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες συχνά πλήττουν την ίδια περιοχή πολλές φορές θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των διασωστών. «Τουλάχιστον τώρα δεν θα μας βομβαρδίσει κανένας την ώρα που δουλεύουμε», σχολιάζει κυνικά ο Φαρές.

Αλλά οι χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες συνιστούν μια ακόμη πρόκληση για τους διασώστες που περιγράφουν ότι ολόκληρες οικογένειες Σύρων έχουν μείνει εκτεθειμένες σε πολικές θερμοκρασίες και ισχυρές βροχές. Στην επαρχία Ιντλίμπ ο σεισμός κατέστρεψε τις πρόχειρα κατασκευασμένες δομές που είχαν στηθεί για τους καταυλισμούς των εκτοπισμένων και που φιλοξενούν Σύρους οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, λέει ο Άχμεντ αλ-Σιχ, ένας κάτοικος μιας γειτονικής πόλης.

Πιο δυτικά, στο κεντρικό νοσοκομείο της πόλης Αφρίν που βρίσκεται στα χέρια των ανταρτών, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό τοποθετεί πτώματα μέσα σε μαύρες σακούλες, ενώ στο βάθος ακούγονται ουρλιαχτά μωρών. «Οι σειρήνες των ασθενοφόρων ακούγονται παντού. Ο κόσμος είναι σοκαρισμένος. Η κατάσταση είναι τόσο τραγική. Υπάρχει τόσος φόβος και ακόμη νιώθουμε μετασεισμούς», λέει ο κάτοικος της Αφρίν, ο Ιμπραΐμ Ομπέιντ.

This video records the terrible damage in the southern city of Kahramanmaraş in Turkey after the #earthquake took place this morning. Thousands are feared dead in Turkey and Syria. Reports are coming in of new tremors. pic.twitter.com/b4xumLOaPo — David North (@DavidNorthWSWS) February 6, 2023

