Ημερίδα με τίτλο “Ηθικοί Προβληματισμοί στην Έρευνα” από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας διοργανώνει Ημερίδα με στόχο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας που άπτονται της έρευνας. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή και την οργάνωση της Ημερίδας έχει η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ηθικοί Προβληματισμοί στην Έρευνα». Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημόνων σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα.

Η ημερίδα θα φιλοξενήσει επιστήμονες στο χώρο της Ηθικής και Δεοντολογίας, υπό τον συντονισμό μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τα θέματα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας είναι τα ακόλουθα:

· Βιοηθική. Ιστορική Αναδρομή.

· Αρχές και Θεσμοί της Επιστημονικής Έρευνας.

· Νομικοί & Ηθικοί προβληματισμοί στην Έρευνα.

· Δικαιώματα των ζώων και υποχρεώσεις των ηθικών προσώπων.

· Research Ethics in Horizon Europe: from Ideas to Practice.

· Ο ρόλος της Ε.Η.Δ.Ε.

· Η διαδικασία υποβολής αίτησης στην Ε.Η.Δ.Ε. του Π.Θ.

· Τα έντυπα της Ε.Η.Δ.Ε. του Π.Θ.

· Αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων.

· Ηθικοί προβληματισμοί και κλινικές μελέτες.

· Ηθική και δεοντολογία της έρευνας στην εμβρυολογία αναπαραγωγής.

· Η δεοντολογία της έρευνας στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

· Λογοκλοπή και επιστημονική έρευνα.

· Ηθική των μηχανών.

· Δεοντολογία. Τα πειραματόζωα στον σκοπό της έρευνας

· Ηθική και Δεοντολογία της έρευνας στο περιβάλλον

· Έρευνα στο Διαδίκτυο