Η Μαρία Σάκκαρη πανηγυρίζει την πρώτη της πρόκριση σε ημιτελικό (vid)

Tην πρώτη της παρουσία σε ημιτελικό τουρνουά της σειράς ΑΤP για την εφετινή σεζόν πανηγυρίζει η Μαρία Σάκκαρη. Στο τουρνουά του Ραμπάτ στο Μαρόκο η ελληνίδα τενίστρια μετά από πολύ καλή εμφάνιση νίκησε το Νο1 του ταμπλό και νικήτρια του περσινού τουρνουά την Βελγίδα Ελίσε Μέρτενς με 6-4, 7-6 (2) και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Στην προσπάθεια της να μπει στον τελικό η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει ακόμα μια πολύ δυνατή Βελγίδα τενίστρια, την Αλισον Βαν Ουίβαντσικ που νωρίτερα νίκησε την Γιασαλίν Μποναβεντούρε 5-7, 6-1, 6-2.

.@mariasakkari gets a little help from Lady Luck to take the opening set over Mertens, 6-4 #WTARabat pic.twitter.com/FS26KHkPQv

