Γιορτή πολιτισμού το Φεστιβάλ Βόλου – Όλο το πρόγραμμα

Το Φεστιβάλ Βόλου, με επιλεγμένη θεματική ταυτότητα τη σύνθεση και πιστό στο φθινοπωρινό ραντεβού του, έρχεται για έβδομη συνεχή χρονιά και μεταμορφώνει την πόλη σε μια μεγάλη γιορτή.

Το πρόγραμμα:

-Dust to dust – Cabaret Catatonique, μια συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Βόλου και του Μύλου Παραστατικών Τεχνών Λάρισας (Synergy of Music Theatre):

Οι Cabaret Catatonique έρχονται στο Φεστιβάλ Βόλου!

Μουσική και χορός, λόγος και εικόνες, πολυσυλλεκτικότητα και πολυπολιτισμικότητα, δημιουργούν ένα μουσικό κολάζ με πινελιές από Bob Fosse και Kurt Weil. Η τζαζ μπάντα ή ό,τι απέμεινε από αυτήν, υφαίνει ένα μαξιμαλιστικό μουσικό τοπίο εμπνευσμένο από τον Cole Porter, την Alice Coltrane και την ελληνική τραγουδοποιία.

Η Evi Feelippou (μουσική επιμέλεια), η Μαρία Φιλίππου (κείμενο, σκηνοθετική επιμέλεια), η Lara Alarcón (φωνή), η Naïma Mazic (χορός, κινησιολογία), η Ναταλία Μαντά (εικαστική επιμέλεια), ο Felix Hauptmann (πιάνο, synths), ο Robert Lucaciu (κοντραμπάσο, φωνή) και guest η Argenté (κιθάρα, φωνή) συναντιούνται στη σκηνή του «Dust to dust» και εξερευνούν μαζί τη στιγμή «πριν από το τέλος».

Συντελεστές: Η ομάδα Cabaret Catatonique αποτελείται από πέντε μουσικούς, μια συγγραφέα, μία χορογράφο/χορεύτρια και μία εικαστικό: Εύη Φιλίππου, μουσική διεύθυνση, κρουστά, φωνή, παραγωγή, Μαρία Φιλίππου, σύλληψη, κείμενο, σκηνοθετική επιμέλεια, Naïma Mazic, χορός, χορογραφία, κινησιολογία, Ναταλία Μαντά, σκηνογραφία, live visuals, Lara Alarcón, φωνή, performance, Felix Hauptmann, πιάνο, synthesizer, Robert Lucaciu, κοντραμπάσο, φωνή, Argenté, φωνή, κιθάρα.

Dust to dust – Cabaret Catatonique, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, 21.30, Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής, εισιτήριο: 13€ ταμείο / 11€ προπώληση, σημεία προπώλησης: Filippou Cafe Classique, Ερμού με Μπορέλ.

-Journey to the Nauts – Μιχάλης Δέλτα. «Ο ουρανός γίνεται μουσική στους δρόμους του Βόλου»:

Ιδρυτικό μέλος των Stereo Nova, καθώς και ένας από τους επιδραστικότερους εκπροσώπους της νεότερης ελληνικής μουσικής σκηνής, το όνομα του Mikael Delta δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.

Το Φεστιβάλ σε συνεργασία με το Grooove Bar, την Grappa Vino & Aperitivo, το Novel Cafe και το Entra cafe & cocktail bar φέρνει στο στενό των οδών Κουμουνδούρου με Κονταράτου ένα μοναδικό αναλογικό live set πλαισιωμένο από φυσικά όργανα, όπως μόνο ο Μιχάλης Δέλτα ξέρει να κάνει. Special guest στο live είναι η ταλαντούχα καλλιτέχνης Iota Phi, η οποία συνεργάστηκε για την παραγωγή του δίσκου της με τον Μιχάλη Δέλτα, καθώς επίσης συμμετέχει και σε κομμάτια του νέου δίσκου που θα παρουσιαστεί.

Το live set θα ακολουθήσει dj set από τον καλλιτέχνη με πάρτι διάθεση και φεστιβαλικά κοκτέιλς μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

If there’s one thing for sure dance is that thing.

Journey to the Nauts – Mikael Delta/special guest Iota Phi, Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, 21.30, Κουμουνδούρου με Κονταράτου, είσοδος ελεύθερη.

-Το Πράγμα – Κωστής Χριστοδούλου. Jazzy nights @ Filippou Stage στο Filippou cafe classique:

Το πάρκιν της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μεταμορφώνεται για δεύτερη χρονιά σε μουσική σκηνή και φιλοξενεί ένα διήμερο τζαζ μουσικής με εμβληματικά ονόματα του χώρου, για του λάτρεις της τζαζ και όχι μόνο.

Το Πράγμα, η ορχήστρα τού πιανίστα Κωστή Χριστοδούλου, σε μια εκτέλεση του άλμπουμ Year of the Thing στην ολότητά του. Το ρεπερτόριο αποτελείται από πρωτότυπη μουσική που, ενώ βασίζεται στην παράδοση του swing και των blues, προεκτείνεται σε modal ήχους που συνθέτουν ένα τοπίο διαλογισμού.

Η αναζήτηση αυτή, από τα boogie-woogie της Νέας Ορλεάνης στις τελετές τσαγιού της Άπω Ανατολής, είναι κατά βάση μια δημιουργική αναζήτηση με στόχο τη χαρά – για τους μουσικούς και τους ακροατές.

Συντελεστές: Κωστής Χριστοδούλου, πιάνο, Μάνος Θεοδοσάκης, τρομπέτα, Δημήτρης Τσάκας: άλτο σαξόφωνο, Τάκης Πατερέλης, τενόρο σαξόφωνο και φλάουτο, Κώστας Κωνσταντίνου, κοντραμπάσο, Σεραφείμ Μπέλλο, ντραμς.

Το Πράγμα – Κωστής Χριστοδούλου, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, 21.30, Filippou Stage, Βόλος, γενική είσοδος: 12€. Το αντίτιμο και για τις 2 ημέρες εκδηλώσεων στο Filippou stage είναι στα 20€.

-«Crossovers» project – Αγγελική Τουμπανάκη 5tet. Jazzy nights @ Filippou Stage στο Filippou cafe classique:

Η world jazz βοκαλίστρια και performer Αγγελική Τουμπανάκη από το 2005 συλλέγει ήχους, ερευνά, ονειρεύεται… και δημιουργεί μουσικές κολεκτίβες.

Με βασικό όχημα την ελεύθερη έκφραση και την πηγαία χαρά για τη μουσική, αφηγείται τις μουσικές του κόσμου, μοιράζεται μουσικές που την συγκινούν, καταθέτει το πάθος της για τον αυτοσχεδιασμό και την ανάγκη της για μουσική-καλλιτεχνική διάδραση.

Το «Crossovers» είναι μια ανοικτή μουσική «αγκαλιά», ένα ταξίδι στον χρόνο, στους τόπους και τον μαγικό παλμό των μουσικών παραδόσεων του κόσμου!

Συντελεστές: Θάνος Σταυρίδης, ακορντεόν, Γρηγόρης Ντάνης, κιθάρα, Απόστολος Καλτσάς, μπάσο, loops, Ηλίας Δουμάνης, τύμπανα, pads, Αγγελική Τουμπανάκη, φωνή, loops, Fx.

«Crossovers» project – Αγγελική Τουμπανάκη 5tet, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, 21.30, Filippou Stage, γενική είσοδος: 12€. Το αντίτιμο και για τις 2 ημέρες εκδηλώσεων στο Filippou stage είναι στα 20€.

-Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί – Mataroa Gallery x Φεστιβάλ Βόλου:

Το Φεστιβάλ Βόλου σε συνεργασία με τη Mataroa Gallery παρουσιάζει την έκθεση «Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί» με μια σειρά επιλεγμένων έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και κεραμικής από σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), Τέρμιναλ Αφίξεων, ενώ στην τελετή λήξης της έκθεσης στις 2 Οκτωβρίου, στις 12.00, θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία σε φεστιβαλικές τιμές για όποιον ενδιαφέρεται όχι μόνο να δει, αλλά να αποκτήσει έργα τέχνης σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά 17.00-21.00 και τα Σαββατοκύριακα 10.00-15.00.

Είσοδος ελεύθερη.

Ζωγραφική: Μανώλης Χάρος, Τάκης Σιδέρης, Πέτρος Ι. Ζουμπουλάκης, Στέφανος Δασκαλάκης, Θόδωρος Δασκαλάκης, Φίλιππος Κούτρικας, Σπύρος Κουρσάρης, Μάρκος Μπλάτσιος, Φανή Μιχαηλίδη, Ορφέας Μπάτσιος, Μίλτος Κοτσώνης, Αλεξάνδρα Μπαρή, Κώστας Παπατριανταφυλλόπουλος, Τάσος Αριδάς, Francesco Moretti.

Γλυπτική: Τάσος Πατινιώτης, Μάρκος Γεωργιλάκης, Χρήστος Ρηγανάς, Άγγελος Βλάσης.

Κεραμική: Ελένη Βερναρδάκη.

-A Culinary Study to Giorgio de Chirico – Γρηγόρης Χέλμης:

Θα τρώγατε έναν πίνακα;

Ο Γρηγόρης Χέλμης, υπεύθυνος των εκδηλώσεων γαστρονομίας του Φεστιβάλ Βόλου και το «μυαλό» πίσω από πολλά και ετερόκλιτα μεταξύ τους γαστρονομικά πρότζεκτ, «σκαρφίζεται» την ιδέα να παρουσιάσει τον πίνακα «Ο Μεγάλος Μεταφυσικός» του Giorgio De Chirico, σε τέσσερα + ένα διαδοχικά πιάτα, τα οποία στην ολότητά τους θα συνθέτουν το πλήρες έργο.

Ο ντε Κίρικο εμπνέεται τον «Μεγάλο Μεταφυσικό» από τον «Υπεράνθρωπο» του Friedrich Nietzsche και δημιουργεί ένα έργο, η αφήγηση του οποίου διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα (γένεση, πρώιμος πολιτισμός, τεχνολογία, θέωση) κάτι που ο Χέλμης παίρνει σαν αφορμή για να παράξει τα δικά του «δημιουργήματα», τα οποία συσχετίζει με την πορεία του τσίπουρου στη γαστρονομική ιστορία του Βόλου, από την πολύ αρχή του μέχρι το μετα-περιβάλλον του.

Για τον λόγο αυτό, το Με Ζεν στην Αλοννήσου θα μεταμορφωθεί για ένα βράδυ σε μία σουρεαλιστική γκαλερί όπου οι «θεατές» θα έχουν τη δυνατότητα να φάνε «κυριολεκτικά» το έργο του μεγάλου Ιταλού που γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στον Βόλο, λαμβάνοντας από τις εικόνες της πόλης τα ερεθίσματα που θα αποτελέσουν τις «σταθερές» στο μετέπειτα έργο του.

Μια γαστρονομική σπουδή στον Τζιόρτζιο ντε Κίρικο.

A Culinary Study to Giorgio de Chirico – Γρηγόρης Χέλμης, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, 19.30, Με Ζεν, Αλοννήσου 7, Βόλος, set menu: 25€, σημεία προπώλησης: Filippou Cafe Clasique, Ερμού με Μπορέλ, Μεταμόρφωση, Βόλος.

-Right HER(E) Right NOW – HER Project:

Με τη γυναικεία παρουσία στα line ups να φτάνει μόλις το 20% στις καλύτερες περιπτώσεις, οι γυναίκες DJs και παραγωγοί σπανίζουν, και η ανάδειξη νέων ταλέντων γίνεται ακόμα δυσκολότερη.

Το Φεστιβάλ, καθώς διερευνά την ταυτότητα της επόμενης θεματικής του, αγκαλιάζει τη γυναικεία παρουσία στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής με ένα μοναδικό υπερθέαμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ, απέναντι από τον Σ/Σ ντε Κίρικο, από το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.

Το HER Project είναι ένα μουσικό project που έλαβε υπόσταση το 2018 στην Αθήνα, με σκοπό να αναδείξει, να στηρίξει και να προωθήσει γυναίκες DJs και παραγωγούς που συμβάλλουν (και που θέλουν να συμβάλλουν) στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή.

Ένα line up με πολύ δυνατές παρουσίες, υπόσχεται να απογειώσει τις αισθήσεις και να μας κάνει να χορέψουμε μέχρι τελικής πτώσης, σε ένα show που «ξεφεύγει» απ’ ό,τι έχουμε συνηθίσει.

Παράλληλα happenings θα πλαισιώνουν την εκδήλωση, με τον R&D Chef και υπεύθυνο γαστρονομικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Βόλου, Γρηγόρη Χέλμη, να συνταιριάζει τους τέκνο ήχους με «φωσφορίζουσες» street γεύσεις οι οποίες θα ολοκληρώσουν γευστικά την ακουστική εμπειρία.

Lin up: Fo & VRGN, Salin, Dora Mask, Elena Alluna, οpening: SILVR.

Right HER(E) Right NOW – HER Project, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, 20.00, Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΕ, Βόλος, γενική είσοδος: 5€. The future sounds inclusive. Μέγας χορηγός: EZA – Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης – Hellenic Brewery of Atalanti HQ.

-Βιολιά και μεζεκλίκια, ένα παραδοσιακό νεοπανηγύρι:

«Τις εποχές εκείνες που μας έδωσαν «το ωραίο ταξίδι» και τώρα ’φύγαν μακριά δεν τις τιμούμε πενθώντας μα γιορτάζοντας».

Το Φεστιβάλ Βόλου τιμώντας την επέτειο από τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής διοργανώνει μια «γιορτή μνήμης» που μας γυρνάει πίσω στο χρόνο, τόσο σε ακούσματα, όσο και σε γεύσεις.

Σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε σμυρναίικη πλατεία, στον χώρο της Λίμνης στο Άλσος Νέας Ιωνίας, το Φεστιβάλ Βόλου συμπράττει με τον Κυριάκο Γκουβέντα, έναν από τους πιο επιδραστικούς λειτουργούς της ελληνικής λαϊκής, δημοτικής και παραδοσιακής μουσικής καθώς και ιδρυτικό μέλος της Estoudiantina Neas Ionias, ο οποίος επιμελείται και το μουσικό σκέλος της εκδήλωσης.

Παράλληλα, καλεσμένος του Φεστιβάλ και του Greg Chelmis είναι ο Μιχάλης Νουρλόγλου, executive chef του Première Restaurant & Lounge Bar του Athenaeum InterContinental, η μαγειρική μπαγκέτα του οποίου θα αναλάβει να «ταξιδέψει» το κοινό στα γαστρονομικά μονοπάτια των «αλησμόνητων πατρίδων».

Μια ολοκληρωμένη μουσική και γαστρονομική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Συντελεστές: Μαρία Πλούμη, φωνή, Κυριάκος Γκουβέντας, βιολί, Γιάννης Νιάρχος, κιθάρα, Ιωάννα Ρήγα, σαντούρι. Στην κουζίνα ο Μιχάλης Νουρλόγλου.

Βιολιά και μεζεκλίκια, Σάββατο 1 Οκτωβρίου, 19.30, Η Λίμνη «πολυχώρος εκδηλώσεων», Άλσος Νέας Ιωνίας, Βόλος.

Menu by Μιχάλης Νουρλόγλου: 15€. Drink Menu by Αποστακτήριο Καρδάση: 7€. Drink Menu by Οινοποιείο Πατιστή: 5€. EZA Premium: 2€.

Μεγάλοι Χορηγοί: EZA – Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης – Hellenic Brewery of Atalanti HQ Kardasi Distillery – Αποστάγματα Καρδάση Patistis Wines.

-Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί – Live auction:

Ένας χώρος με τέχνη είναι πιο όμορφος από έναν χωρίς.

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ σε συνεργασία με την Γκαλερί Ματαρόα της Αθήνας, παρουσιάζει ομαδική site specific έκθεση με θέμα Σύγχρονους Έλληνες Ζωγράφους στο παλιό τέρμιναλ του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, με φόντο το εμπορικό λιμάνι της πόλης. Οι Τάκης Σιδέρης, Μανώλης Χάρος, Θοδωρής Δασκαλάκης, Πέτρος Ι. Ζουμπουλάκης, Φίλιππος Κούτρικας είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα «παρελάσουν» από τις προβλήτες του λιμανιού. Η έκθεση θα ολοκληρωθεί με μία πραγματική δημοπρασία των εκτιθέμενων έργων το μεσημέρι της Κυριακής 2 Οκτωβρίου σε ιδιαίτερα φεστιβαλικές τιμές.

-Mpira & Meze Vol. II, Secret Venue X Secret guest:

Το Secret Closing Party του φεστιβάλ, στο οποίο θα παρουσιαστεί η Volos Festival Pilsener (η τοποθεσία όπως και ο chef της βραδιάς θα ανακοινωθούν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή).