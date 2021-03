Γαλλία: Ανδρας μαχαίρωσε στο λαιμό ηλικιωμένο στο Μονπελιέ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Μονπελιέ της Γαλλίας, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα 76χρονο συνταξιούχο και τον τραυμάτισε σοβαρά στο λαιμό. Το περιστατικό συνέβη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, έξω από την εκκλησία του Saint-Roch.

Ο 76χρονος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκοκομείο καθώς η μαχαιριά στο λαιμό έβλαψε σοβαρά την αρτηρία της καρωτίδας του. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, το θύμα είναι ο Γάλλος θεατρικός σκηνοθέτης Alain Françon.

Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι μέχρι στιγμής γνωστό, ωστόσο η Αστυνομία της πόλης δεν φέρεται να τη συνδέει με τρομοκρατία.

75yr old man has had his throat slit in a possible terror attack outside a church in Montpellier, France, suspect on the run.#vrtnws #vtmnieuws via #Parler pic.twitter.com/2EMH1DVCQ5

