Ευρωπαίοι καλλιτέχνες graffiti και street art στον Βόλο – Πρωτότυπη δράση με θέμα την αστική τέχνη

Συνολικά 30 καλλιτέχνες από το χώρο του graffiti και του street art και youthworkers, από τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Σερβία, συμμετέχουν στη δράση «UrbanArtVenturesVol. 2», η οποία είναι αφιερωμένη στην αστική τέχνη και υλοποιείται στo πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Προγράμματος Εrasmus+.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο από 12 έως 21 Σεπτεμβρίου 2017, με αντικείμενο μελέτης και εφαρμογής το graffiti/street art, τις τοιχογραφίες και την αστική τέχνη. Διοργανώνεται από τους φορείς Jugend-&Kulturprojekte.V. (www.jkpev.de) και UrbanAct (www.urbanact.gr) και περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες και εκδηλώσεις:

Graffiti/Τοιχογραφίες από επώνυμους καλλιτέχνες και εργαστήρια/workshops για παιδιά και νέους από τις 13 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στους χώρους: ΕΕΕΕΚ Βόλου / Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων / 3ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Βόλου/ Περιοχή «Τζιγάντε» / Δημοτικό Στάδιο Βόλου.

Πέντε ομάδες καλλιτεχνών θα δημιουργήσουν μια σειρά τοιχογραφιών στα προαναφερθέντα σημεία στην πόλη του Βόλου. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι οι εξής:

APSET / ARTEZ / BETTINA DREIER / BIFIDO / BOJAN LACMANOVIC / CEDRIC MAGNIEN / DREYK THE PIRATE / GIACOMO ZORBA (THE OTHER) / IVESONE / JAMER / JULIETA.XLF / JUPITERFAB / KEZ / MATTIA CAMPO DALL’ORTO / MARKUSHINGER / MILICADORDEVIC / NIKOLA MIHAJLOVIC / OXALIEN / SIVE / SOKAR UNO / TAXIS / VOLOTOW.819 / WUPER / XOLAKA

Έκθεση στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο (Μεταμορφώσεως 3, Βόλος) στην οποία παρουσιάζονται:

-εικαστική έκθεση με έργα-posters των συμμετεχόντων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό

-μια μοναδική συλλογή βιβλίων και λευκωμάτων σχετικά με την ιστορία και τα κινήματα τoυ graffiti και των τοιχογραφιών

-έκθεση δράσεων των δύο φορέων που υλοποιούν τη δράση, Jugend- & Kulturprojekte.V. και UrbanAct

Η διάρκεια της έκθεσης είναι 12-30 Σεπτεμβρίου 2017 με ελεύθερη είσοδο και τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 16 Σεπτεμβρίου 2017, 8 μ.μ. με εκπλήξεις και fire performance.

Η δράση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 στις 8 μ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο Βόλου, όπου θα παρουσιαστούν τα έργα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών ενώ θα ακολουθήσει closing party και fire performance από την ArtofFlame

Για καθημερινή ενημέρωση: https://www.facebook.com/UrbanArtVentures?fref=ts

Κεντρικοί Φορείς Οργάνωσης της δράσης «UrbanArtVenturesVol.2», στο Βόλο:

Υπεύθυνοι Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Υλοποίησης της δράσης UrbanArtVenturesVol.2 είναι η Μυρτώ-Έλενα Περτσινίδη (συντονίστρια Ευρωπαϊκών Έργων στη ΜΚΟ Jugend- & Kulturprojekt e.V.), ο Κυριάκος Ιωσηφίδης (συντονιστής της UrbanAct) και ο Stefan Kiehne (Πρόεδρος της ΜΚΟ Jugend- & Kulturprojekt e.V.).

Σχεδιασμός και Διοργάνωση: Jugend- & Kulturprojekte.V. & UrbanAct

Υπό την αιγίδα: Δ.O.E.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμος Βόλου

Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΕΕΕΕΚ Βόλου, Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, 3ο και 9ο Δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας Βόλου.