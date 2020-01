Eurovision 2020: Οι υποψηφιότητες, η επιτροπή της ΕΡΤ και το μεγάλο φαβορί

Στα χέρια της αρμόδιας επιτροπής της ΕΡΤ βρίσκονται όλες οι υποψηφιότητες για την εκπροσώπηση της χώρας μας στο φετινό 65ο διαγωνισμό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ τον ερχόμενο Μάϊο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ethnos.gr, η γνωμοδοτική επιτροπή της ΕΡΤ που αποτελείται από τους Δημήτρη Παπαδημητρίου (πρόεδρο), Πέτρο Αδάμ, Γιώργο Μαρκάκη, Γιάννη Πετρίδη και Μαρία Κουφοπούλου (μέλη) έχει ολοκληρώσει την εξέταση όλων των υποψηφιοτήτων και αναμένεται από μέρα σε μέρα να κοινοποιήσει την οριστική της απόφαση στη διοίκηση της ΕΡΤ, η οποία και θα κληθεί να την επικυρώσει.

Μεταξύ των υποψηφιοτήτων που έχει στα χέρια της η γνωμοδοτική επιτροπή της ΕΡΤ βρίσκονται τα ονόματα της 18χρονης Στεφανίας Λυμπεράκη, που εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί, της Ειρήνης Παπαδοπούλου και του συγκροτήματος των ΟΝΕ με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς ΕΡΤ σχετικά με την ελληνική εκπροσώπηση στην Eurovision του Μαΐου υπολογίζεται να γίνει μέχρι το τέλος αυτού του μήνα κι αυτό γιατί είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το τυπικό μέρος της υπόθεσης (δηλαδή της υπογραφής των σχετικών συμβολαίων και όρων ανάμεσα στην ΕΡΤ και στον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision). Να θυμίσουμε εδώ ότι πέρσι η σχετική ανακοίνωση είχε γίνει στις 14 Φεβρουαρίου. Φέτος, γίνονται προσπάθειες, όπως μας είπαν κορυφαία στελέχη της ΕΡΤ, η επίσημη ανακοίνωση να γίνει μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

Παραμένει φαβορί η Στεφανία

Εν τω μεταξύ οι γνωρίζοντες τα πράγματα της Eurovision εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι η ελληνικής καταγωγής Ολλανδέζα τραγουδίστρια Στεφανία Λυμπεράκη προηγείται σταθερά έναντι των υπόλοιπων διεκδικητών και εκτός απροόπτου θα είναι αυτή που θα ταξιδέψει στο Μάιο στο Ρότερνταμ. Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια που θεωρείται το απόλυτο teen icon στην Ολλανδία εφόσον τελικά μας εκπροσωπήσει θα ερμηνεύσει ένα τραγούδι του Δημήτρη Κοντόπουλου σε στίχους της Sharon Vaughn. Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται στις δυσκολίες, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια έφηβη στην σύγχρονη εποχή και τις δυνάμεις που πρέπει να ανακαλύψει μέσα της, ώστε να επιτύχει στην ζωή της!

Το συγκρότημα ONE και η Ειρήνη Παπαδοπούλου διεκδικούν το χρίσμα

Το χρίσμα της εκπροσώπησης διεκδικούν τόσο η Ειρήνη Παπαδοπούλου (με ένα τραγούδι που θα φέρει την υπογραφή του Ισραηλινού συνθέτη και παραγωγού Doron Medalie που είχε γράψει το κομμάτι «Toy», με το οποίο η Netta είχε κερδίσει τον τίτλο της Eurovision του 2018) όσο και το συγκρότημα των ONE με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου με ένα τραγούδι σε στίχους που υπογράφει ο τελευταίος. Σημειωτέον ότι οι ONE είχαν συμμετάσχει στην Eurovision του 2002 με τα χρώματα της Κύπρου και είχαν μάλιστα κατακτήσει την 6η θέση.

Η Κύπρος με Sandro

H Κύπρος από τα τέλη του περασμένου μήνα έχει επιλέξει τον καλλιτέχνη που θα την εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό της Eurovision κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Sandro Nicolas. Ο 23χρονος ταλαντούχος ερμηνευτής γεννήθηκε στο Heinsberg της Γερμανίας το 1996 από Αμερικανό πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Από πολύ νωρίς άρχισε μαθήματα drums και κιθάρας ενώ στα 15 του ξεκίνησε να γράφει τα δικά του τραγούδια. Το 2018 συμμετείχε στο «The Voice» της Γερμανίας, φθάνοντας μάλιστα μέχρι τον ημιτελικό ενώ το περασμένο καλοκαίρι έφτασε ανάμεσα στους φιναλίστ του New Wave Festival, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ των χωρών της ανατολικής Ευρώπης.

