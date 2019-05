Επίτιμος διδάκτορας του Π.Θ. θα αναγορευθεί ο καθηγητής Ιστορίας του Stanford Victor D. Hanson

Τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Stanford, Victor Davis Hanson σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Β1) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 28ης Οκτωβρίου 78, στο Βόλο.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

• Προσφώνηση του Victor Davis Hanson από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Ζήση Μαμούρη

• «Έπαινος» προς τον Victor Davis Hanson από τον Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Νικόλαο Κυριαζή

• Ανάγνωση της Εισήγησης, του Ψηφίσματος και της Αναγόρευσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητή Μιχαήλ Ζουμπουλάκη

• Επίδοση των Τίτλων και του Διασήμου του Τμήματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητή Μιχαήλ Ζουμπουλάκη

• Ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «The Greek Gift to the West of the Middle Class.»

Πέρας της Τελετής