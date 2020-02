Έκθεση έργων της Κατερίνας Διακομή στον Χώρο Τέχνης «δ.»

Με τον αινιγματικά πρωτότυπο τίτλο «Perfection is the enemy» (Η τελειότητα είναι ο εχθρός) συνεχίζεται η έκθεση με έργα της Βολιώτισσας στην καταγωγή και Αθηναίας στη διαμονή Κατερίνας Διακομή στον Χώρο Τέχνης «δ.», στον Βόλο.

Δεκαέξι έργα επιτοίχια, ζωγραφισμένα με μολύβι ή ακουαρέλα σε χαρτί, και δύο γλυπτά σε ψυχρό πηλό, δουλεμένα με μολύβι, αποτελούν την πρωτότυπη έκθεση της Βολιώτισσας Κατερίνας Διακομή.

Η έκθεση που πραγματοποιείται με την επιμέλεια της Φαίης Τζανετουλάκου, λειτουργεί ως αφορμή την ανανέωση μνήμης στο έργο της εικαστικού που δίνει ενεργά το «παρών» στον Βόλο με τη συμμετοχή της σε ομαδικές εκθέσεις, ενώ παράλληλα έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε άλλους χώρους και πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Κατερίνα Διακομή γεννήθηκε στον Βόλο και αποφοίτησε το 1994 από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας όπου σπούδασε ζωγραφική με καθηγητή τον Δημήτρη Μυταρά και χαρακτική με καθηγητή τον Θανάση Εξαρχόπουλο.

Η έκθεση «Perfection is the enemy» της Κατερίνας Διακομή στον Χώρο Τέχνης «δ.» θα διαρκέσει έως τις 29 Φεβρουαρίου με ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή 11.00 – 14.00 και 18.30 – 21.00, Σάββατο 11.00 – 14.30, Κυριακή – Δευτέρα κλειστά ή με ραντεβού στο τηλ. 6978186878.