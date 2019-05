Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμό και κάλεσε όλα τα κράτη–μέλη, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργανώσουν εκδηλώσεις, που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και να ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης τη γνώση της αξίας πολιτισμού. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μέρα, άκρως σημαντική για τη μαθητική κοινότητα, για την κοινωνική πρόοδο και για το μέλλον εν γένει, καθώς σηματοδοτεί την ενδυνάμωση ενός ονείρου και μιας ελπίδας με τελικό στόχο την παγκόσμια πολιτισμική συνύπαρξη. Εκφάνσεις του Πολιτισμού, εκφράζονται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, καθώς και με την υλοποίηση πλήθους ποικίλων τυπικών ή άτυπων δράσεων που προϋποθέτουν την άμεση και βιωματική εμπλοκή των μαθητών.

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας διοργανώνουν κοινή πολιτιστική δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού. Οι δυο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποσκοπούν στην θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης με σκοπό την προώθηση των διαχρονικών αξιών του πολιτισμού ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης. Για φέτος η θεματολογία της εκδήλωσης αφορά στη χορωδιακή μουσική ως έκφραση πολιτιστικής ταυτότητας.

Σπουδαία ιδιαιτερότητα της εν λόγω εκδήλωσης θα αποτελέσει η απόδοσης τιμής σε σημαίνουσα προσωπικότητα του πνευματικού χώρου της πόλης μας. Τιμή θα αποδώσουν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Δρ Γεώργιος Πολύζος και Δρ Σωκράτης Σαβελίδης και μαθητές και μαθήτριες σχολείων εκπροσωπώντας ολόκληρη τη μαθητική κοινότητα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων εκπαίδευσης και πέντε σχολεία, τρία Δημοτικά και δύο Γυμνάσια, τα 18ο – 29ο -27ο Δημοτικά Σχολεία, 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας και 9ο Γυμνάσιο Βόλου.

Τα συμμετέχοντα σχολεία θα αναλάβουν την παρουσίαση χορωδιακών εκτελέσεων, συγκεκριμένης θεματολογίας, χαρακτηριστικής πτυχής του Πολιτισμού μας. Οι εκτελέσεις θα πραγματοποιηθούν υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής με αντίστοιχες εισαγωγές από το διευθυντή ή τη διευθύντρια του σχολείου. Προσκεκλημένοι στην εορταστική εκδήλωση για τη μέρα του Πολιτισμού είναι μόνο μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, Διευθυντές Σχολείων, Συντονιστές Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί και βεβαίως, εκπρόσωποι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαΐου και ώρα 12:00 στο Αμφιθέαρτο «Ι. Κορδάτος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

11:30 Προσέλευση

12:00 Έναρξη εκδήλωσης

Χριστὸς Ἀνέστη (Ψάλλει η χορωδία του 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ)

Χορωδία 27ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δ/ντρια Ιωάννα Λέμα, Μουσικός: Βέρα Κυριακοπούλου

Ένα τρεχαντηράκι

Μενεξέδες και ζουμπούλια

Βάρκα γιαλό

Χορωδία 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Δ/ντρια Ελένη Χατζηδημητρίου, Μουσικός: Μαρία Λαγού

Ναμπούκο, Verdi

Αθανασία, Μ. Χατζηδάκη

Τα παιδιά μια αγκαλιά, στίχοι Ζωή Τσιλίκη

Χορωδία 18ου – 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δ/ντρια 18ου Διονυσία Μάσιου, Δ/ντρια 29ου Ευαγγελία Κατσιαούνη

Μουσικός: Ασημίνα – Αριάδνη Χατζηαγγελάκη

Τώρα που πας στην ξενιτιά

Σαν το μετανάστη

Ξενιτιά (Bingeol) Παραδοσιακό Αρμενίας

We are the World

Απόδοση Τιμής σε Σημαίνουσα Προσωπικότητα

Κεντρική ομιλία παρουσίασης του τιμώμενου προσώπου από τον Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρήστο Γκόβαρη

Απόδοση τιμής από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γεώργιο Πολύζο και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σωκράτη Σαβελίδη

Αφιέρωση των μαθητών 27ου Δημοτικού, 1ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας, 18ου – 29ου Δημοτικού, 9ου Γυμνασίου στο τιμώμενο πρόσωπο

Χορωδία 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Δ/ντρια Νίκη Χατζηκυριάκου, Μουσικός: Βέρα Κατσή

Απολυτίκιο Αγίας Τριάδος

Απολυτίκιο Αγίου Αποστόλου του Νέου

Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου

Την εκδήλωση παρουσιάζει η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Σοφία Κανταράκη