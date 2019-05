Τσιτσιπάς – Σάκκαρη: Μονομαχούν στην αρένα της Ρώμης με Ναδάλ και Πλίσκοβα για θέση στον τελικό

Κάθε μέρα ρίχνουν και ένα τείχος στην «αιώνια πόλη». Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζουν την επική τους πορεία στο φημισμένο Μάστερς 1000 της Ρώμης και σήμερα το απόγευμα θα διεκδικήσουν την πρόκριση στους δύο τελικούς που πραγματικά είναι ένα όνειρο για το ελληνικό τένις.

Αλλά ακόμα και τώρα που βρίσκονται στους ημιτελικούς των δύο ταμπλό μοιάζει με ουτοπία αλλά είναι αλήθεια.

Βέβαια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον ημιτελικό άνευ αγώνα μετά την αποχώρηση του Ρότζερ Φέντερερ που ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι του. Ο Ελβετός σούπερ σταρ θέλησε να κρατήσει… άμυνες για το Ρολάν Γκαρός και πέταξε λευκή πετσέτα στη Ρώμη για να αποφύγει τα χειρότερα.

«Κάθε» Σάββατο κόντρα στο Ναδάλ

Ετσι μετά και την άνετη νίκη του Ραφαέλ Ναδάλ (Νο2) επί του συμπατριώτη του Φερνάντο Βερντάσκο (Νο38) με 6-4, 6-0 θα έχουμε για δεύτερο συνεχόμενο Σάββατο μία μεγάλη ελληνο-ισπανική μονομαχία για μία θέση στον τελικό. Ο Ναδάλ δεν έχει ξεχάσει την ήττα στη Μαδρίτη από τον 20χρονο Ελληνα τενίστα και θέλει τη ρεβάνς αλλά κυρίως την πρώτη του κούπα εντός του 2019. Από την άλλη ο Τσιτσιπάς θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του επί του Ισπανού σούπερ σταρ και ξεκούραστος καθώς είναι να επιβεβαιώσει πως ότι πέτυχε στη Μαδρίτη μόνο τυχαίο δεν ήταν.

Σίγουρα στο Νο 6, φλερτάρει με το Νο 5!

Οπως και στη Μαδρίτη που η παρουσία του στον τελικό τον απογείωσε στην 7η θέση, έτσι και στη Ρώμη ο Τσιτσιπάς με την πρόκριση του στον ημιτελικό σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό του Ιάπωνα Κέι Νισικόρι από τα προημιτελικά (έχασε από τον Αργεντινό Ντιέγκο Σβάρτσμαν Νο24 με 6-4, 6-2) τον φέρνουν στο Νο6 κάνοντας νέο ρεκόρ καριέρας.

Αν μάλιστα σήμερα ο Τσιτσιπάς καταφέρει να νικήσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του τον Ναδάλ τότε την Δευτέρα θα σκαρφαλώσει στο Νο5 που είναι ένα εξωπραγματικός στόχος για τον Ελληνα τενίστα ενώ ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι χωμάτινες επιφάνειες που παραδοσιακά δεν ήταν το… δυνατό του σημείο.

Ο Τζόκοβιτς έσβησε δύο ματς πόιντ

Μεγάλο ματς έγινε και χθες βράδυ όπου ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά από αναμέτρηση τριών ωρών νίκησε τον Χουάν Μαρτίν ντελ Πόρτο από την Αργεντινή με 4-6, 7-6(6) 6-4. O Nόλε βρέθηκε να χάνει 1-0 σετ και έσβησε 2 ματς πόιντ του αντιπάλου του. Διεκδικεί τον 5ο τίτλο του στη Ρώμη και προκρίθηκε για 6η διαδοχική χρονιά στα ημιτελικά.

Προημιτελικά ανδρών

Κόρτ Centrale:

Φερνάντο Βερντάσκο (Ισπανία-Νο38) – Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία-Νο2) 0-2 (4-6, 0-6)

Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα-Νο7) – Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία-Νο3) (αποσύρθηκε ο Φέντερερ λόγω τραυματισμού)

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία-Νο1) – Χουάν Μαρτίν ντελ Πότρο (Αργεντινή-Νο9) 2-1 (4-6, 7-6 (6), 6-4)

Κορτ Grandstand:

Ντιέγκο Σβάρτσμαν (Αργεντινή-Νο24) – Κέι Νισικόρι (Ιαπωνία-Νο6) 2-0 (6-4, 6-2)

Ημιτελικά ανδρών

Κόρτ Centrale:

15.30: Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία-Νο2) – Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα-Νο7)

21.00: Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία-Νο1) – Ντιέγκο Σβάρτσμαν (Αργεντινή-Νο24)

Η Σάκκαρη με Πλίσκοβα στη ρεβάνς του επεισοδιακού αγώνα

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται για τη μονομαχία της με το Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης Καρολίνα Πλίσκοβα από την Τσεχία με την οποία υπάρχουν… προηγούμενα.

Η Τσέχα έχει ηττηθεί από την Σάκκαρη το 2017 στο Γουίμπλεντον και το 2018 στη Ρώμη όπου το φινάλε ήταν επεισοδιακό.

Τότε θεωρώντας πως έχει αδικηθεί από την διαιτησία είχε ξεσπάσει στη ρακέτα και είχε αποδοκιμαστεί…

That ending lol

Pliskova did get robbed!!!!

Shocking umpiring right there!#pliskova #rome #sakkari pic.twitter.com/6ZxgN2Idpb

— Luke Mayes (@lukemayes8) May 16, 2018