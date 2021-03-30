Δωρεάν τεστ για το κορωνοϊό αύριο στη Θεσσαλία – Τα σημεία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Τετάρτη 31 Mαρτίου:
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
09:00 – 14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ)
09:00 – 13:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ DRIVE-THROUGH ΣΤΗ ΖΑΓΟΡΑ (PARKING ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ)
09:00 – 13:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ DRIVE-THROUGH ΣΤΟ ΜΟΥΡΕΣΙ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ)
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
10:00-16:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΛΑΡΙΣΑ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
-Στην Π.Ε. Τρικάλων:
09:30-12:00 ΓENIKO NOΣOKOMEIO TPIKAΛΩN
10:00-13:30 MAZIKOΣ EΛEΓXOΣ EMΠPOΣΘEN TOΥ ΔHMAPXEIOY (AΣKΛHΠIOY)
10:30-12:30 MAZIKOΣ EΛEΓXOΣ ΣTO ΔIAΛEKTO TPIKAΛΩN
11:30-13:30 MAZIKOΣ EΛEΓXOΣ ΣTHN BAΣIΛIKH KAΛAMΠAKAΣ
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-11:00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Δ.Ε.ΤΑΜΑΣΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΒΡΑΣ
09:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
09:00-14:00 DRIVE THROUGH ΔΗΜΟΥ KAΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Δ.Ε.ΤΑΜΑΣΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ