Δημήτρης Ανδρεούδης: “Get in the flow of the unusual”

Ο Δημήτρης Ανδρεούδης ή αλλιώς @d.nonem είναι ένας δεκαοκτάχρονος Βολιώτης με πάθος για τη φωτογραφία. Αν και νέος ακόμα για να έχει κατασταλάξει στο αγαπημένο του είδος, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Urban φωτογραφία. Απο πολύ μικρή ηλικία είχε αντιληφθεί την κλίση του με αποτέλεσμα να ασχολείται πλέον συστηματικά με αυτή τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο λόγος για τον οποίο επέλεξε την urban φωτογραφία είναι πως αποτυπώνει την underground κουλτούρα, συνδυάζοντας μάλιστα το πάθος με το στυλ. Πολύ συχνά θα τον δεις να φωτογραφίζει BMXάδες και άτομα που ασχολούνται με extreme sports σε διάφορα στέκια της πόλης.

Στόχος του είναι να καταγράφει μοναδικές στιγμές της καθημερινότητας που θα δημιουργούν ανάμεικτα συναισθήματα σε όσους τις συναντούν.

👉Μότο του; “Get in the flow of the unusual”!

