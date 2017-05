Διεθνές συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Tο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Museums & Individuals with Visual Impairments-Bridging the Gap» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «BaGMIVI: Bridging the Gap Between Museums and Individuals with Visual Impairments» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Βασίλη Αργυρόπουλο, θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο «Κορδάτος» στο Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου (Αργοναυτών και Φιλελλήνων), στις 18 – 19 Μαΐου 2017 με ώρα έναρξης 9.30. Η έναρξη του Συνεδρίου θα ξεκινήσει με Χαιρετισμούς από τον Πρύτανη του Παν/μιου Θεσσαλίας, κ. Πετράκο Γεώργιο και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου Βασίλειο Αργυρόπουλο. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν ομιλίες από προσκεκλημένους Καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού με πλούσιο ερευνητικό έργο πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ερευνητές που συμμετέχουν στο παρόν πρόγραμμα και επαγγελματίες από μουσεία και χώρους πολιτισμού. Στόχος του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου Project σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σύγκλισης προσπαθειών και συνεργιών στην κατεύθυνση της πλήρους πρόσβασης ατόμων με αναπηρία όρασης σε κέντρα πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως είναι τα μουσεία. Οι ευρύτερες θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούν ζητήματα όπως :

• Τη γνώση και την ενημέρωση του προσωπικού των μουσείων σχετικά με τα εμπόδια που εμποδίζουν την πρόσβαση των επισκεπτών με αναπηρία όρασης σε μουσεία και τις τεχνικές που μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβαση και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία όρασης στα μουσεία.

• Τη δημιουργία μαθησιακών, πολιτιστικών και κοινωνικών ευκαιριών για άτομα με αναπηρία όρασης και την απόκτηση δεξιοτήτων αυτοπροβολής σχετικά με τα δικαιώματά τους, ως επισκέπτες του μουσείου και τις απαιτήσεις ενός μουσείου χωρίς αποκλεισμούς.

• Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ μουσείων, σχολείων και οργανισμών και συλλόγων ατόμων με αναπηρία όρασης.

• Την επισήμανση βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήρων γραμμών για την ανάπτυξη ενός προσβάσιμου και περιεκτικού μουσείου για επισκέπτες με αναπηρία όρασης.