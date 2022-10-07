Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Βόλου – Οι ημερομηνίες

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 – 10.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: METAΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ – ΛΑΡΙΣΗΣ – ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00 – 13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ – ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΗ – ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 – 10.00 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: AΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 – 15.00 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ – ΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΠΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 – 15.00 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: MIKΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ – ΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΠΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ