Χιου Τζάκμαν: Η απάντηση σε όσους είπαν πως πήρε αναβολικά για τον ρόλο του Wolverine

Ο ρόλος του Wolverine έχει ταυτιστεί με τον Χιου Τζάκμαν και με αφορμή την επιστροφή του ήρωα στη μεγάλη οθόνη, ο ηθοποιός έρχεται να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα για τον συγκεκριμένο ήρωα.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Τζάκμαν αναφέρθηκε στην προπόνηση που πρέπει να ακολουθήσει, ενόψει των γυρισμάτων του «Deadpool 3».

Παρόλα αυτά, κλήθηκε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του σε εκπομπή του CNN να απαντήσει στο εάν πήρε ποτέ αναβολικά για να καταφέρει να αποκτήσει το γυμνασμένο σώμα του Wolverine, όπως για χρόνια μετέφεραν οι «κακές γλώσσες».

Hugh Jackman says he's never taken steroids to play Wolverine

"I just did it the old-school way" pic.twitter.com/Qs5ah4EmBk

