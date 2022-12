Χειροπέδες σε πασίγνωστο Ρώσο ολιγάρχη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Συνελήφθη στη Βρετανία

Ο Ρώσος επιχειρηματίας που συνελήφθη το Σάββατο στο Λονδίνο αναγνωρίστηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ως ο Μιχαήλ Φρίντμαν, ιδρυτής μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.

Σε ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου – η οποία δεν κατονόμασε τον Φρίντμαν – αναφέρεται ότι είναι ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος, συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση του Υπουργείου Εσωτερικών και συνωμοσία για ψευδορκία.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν «μια σειρά από ψηφιακές συσκευές και σημαντική ποσότητα μετρητών» από την «κατοικία αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών» όπου συνελήφθη.

The NCA has conducted a major operation to arrest a wealthy Russian businessman on suspicion of offences including money laundering, conspiracy to defraud the Home Office and conspiracy to commit perjury.

