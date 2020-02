Απάτη στη Λάρισα: Εισέπραξαν 24.600 ευρώ για 4 ανύπαρκτα παιδιά – Έρευνες για τον εντοπισμό δικτύου

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των τοπικών διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό δικτύου απατεώνων, που εξαγοράζοντας γνήσια πιστοποιητι­κά οικογενειακής κατάστασης προχωρούν στην έκδο­ση γνήσιων επίσης αστυνο­μικών ταυτοτήτων, απολαμβάνοντας έτσι στη συ­νέχεια όλα τα δικαιώματα που απορρέουν για τους Ελληνες πολίτες με απώτερο σκοπό, βέβαι­α», την εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου σχημάτισε δικογραφία σε βάρος δύο κατοίκων του οικισμού των Ρομά, καθώς δήλωσαν στα δημοτολόγια του Δήμου Λαρισαίων ότι έχουν τέσσερα τέκνα, τα οποία όπως δια­πιστώθηκε στη συνέχεια είναι μη υπαρκτά και ψευδώς δηλωμένα, με αποτέλεσμα να εξαπατήσουν τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομά­των και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λαμβάνοντας παράνομα περισσότε­ρα από 24.600 ευρώ.

Οι απάτες με τα επιδόματα είναι πασίγνωστες καθώς αποτελεί κοινό μυ­στικό πως οι ψευδώς εμφανιζόμενοι ως πολύτεκνοι γονείς Ρομά, απαλ­λάσσονται της στράτευσής κ.λπ. Ωστόσο, η έρευνα του AT Τυρνάβου απέδειξε ότι στο όνομα των τεσσά­ρων ανύπαρκτων κοριτσιών της συγκεκριμένης «οικογένειας» των Ρομά στον Τύρναβο έχουν εκδοθεί… αρκετά δελτία αστυνομικής ταυτότητας.

Συνήθως Αλβανοί υπήκοοι ή υπή­κοοι ξένων χωρών, τα χαρακτηριστικά των οποίων ­να προσομοιάζουν, απευθύνονται σε Ρομά και καταβάλλοντας χρήματα εξαγορά­ζουν τα γνήσια πιστοποιητικά οικο­γενειακής κατάστασης. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί με τη σειρά τους, εκ­δίδουν ταυτότητα για τα παιδιά που ως Ελληνες πολίτες αποκτούν ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κ.λπ. απολαμβάνοντας έτσι όλα τα δικαιώματα των πολιτών της χώρας. Μένει να διερευνηθεί η διάσταση αν οι αλλοδαποί με τα γνήσια πιστοποιητικά, αναγνωρίζον­ται ως γονείς ελληνόπουλων και δι­ευκολύνεται έτσι η παραμονή τους στην Ελλάδα.

Η τοπική ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί, προς ταυ­τοποίηση, τα πραγματικά στοιχεία των εμπλεκομένων, ενώ τα καταγγελθέντα με τα πιστοποιητικά γέν­νησης έχουν προκαλέσει την παρέμ­βαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Λάρισας Απ. Τζαμαλή, που ζητά την ανάκλη­ση των σχετικών πιστοποιητικών προκειμένου να κηρυχθούν άκυρα, παραγγέλλοντας προκαταρτική έρευνα για κάθε μία υπόθεση ξεχω­ριστά που ερευνά η αστυνομία με αφορμή και το θέμα των επιδομά­των.

Προνοιακά επιδόματα

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου σχημάτι­σε προχθές δικογραφία σε βάρος μιας 57χρομνης γυναίκας και ενό5 47χρονου άνδρα, κατοίκων του οικι­σμού Ρομά Τυρνάβου και οι δύο, κατηγορούμενοι για το αδίκημα της απάτης.

Το ανδρόγυνο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δήλωσε στα δημοτολόγια του Δήμου Λαρισαίων ότι έχει 4 τέκνα, τα οποία όπως διαπιστώθηκε δεν είναι υπαρ­κτά αλλά είναι ψευδώς δηλωμένα, με απώτερο σκοπό οι δράστες να αποκομίσουν παράνομο περιουσια­κό όφελος μέσω των λαμβανόμενων επιδομάτων πολυτεκνίας. Μά­λιστα, με βάση έγγραφο του Οργα­νισμού Προνοιακών Επιδομάτων το ανδρόγυνο των Ρομά, την περίοδο από το 1998 έως το 2012, απέσπα­σε επιδόματα ύψους 24.657,44 ευ­ρώ.

Οι δύο δράστες έχοντας πετύχει την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας ήταν εύκολο στη συνέχεια να ανοί­ξουν οικογενειακή μερίδα στον Δή­μο Λαρισαίων, με βάση απόφαση (από το 1998) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισα, ότι ως ζευ­γάρι έχουν τέσσερα -ανύπαρκτα στην πραγματικότητα- κορίτσια, τα οποία φέρονται να γεννήθηκαν, το πρώτο στις 6/01/1990, το δεύτερο στις 25/03/1991, το τρίτο στις 15/08/1992 και το τέταρτο στις 05/01/1994. Κάθε χρόνο δηλαδή, με εξαίρεση το 1993 η υποτιθέμενη μητέρα γεννούσε από ένα παιδί.

Το κόλπο με τις ταυτότητες

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι και για τα τέσσερα κορί­τσια έχουν εκδοθεί δελτία αστυνομικής ταυτότητας ως εξής:

Σα 26/01/2011 μια 28χρονη τότε Αλβανίδα υπήκοος συστήθηκε στο AT Τυρνάβου ως Ρομά με ψεύτικα στοιχεία ως το πρώτο κορίτσι της οικογένειας – και εξέδωσε αστυνο­μική ταυτότητα, η οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε στην Έδεσσα.

Στις 16/02/2011 μια 27χρονη Ρομά από τα Τρίκαλα παρουσιάσθηκε στο AT Τυρνάβου και συστήθηκε με τα ψεύτικα στοιχεία του δεύτερου κο­ριτσιού επιτυγχάνοντας επίσης την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας. Στις 29/08/2019 στο AT Τυρνάβου, προσήλθε ξανά η 27χρονη δράστιδα και παρουσιαζόμενη με τα ψεύ­τικα στοιχεία του δεύτερου κοριτσι­ού ζήτησε να εκδοθεί νέα ταυτότητα επειδή… έχασε την αρχική. Μόνο που συνελήφθη τελικά καθώς το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου την αναζητούσε ήδη με αφορμή τις προηγούμενες απάτες με τις ταυτότητες. Σημειώνεται πως στις 29/07/2011, προσήλθε στο AT Τυρνάβου μια 30χρονη Ρομά από τα Τρίκαλα – αδελφή στην πραγματικότητα της 27χρονης δράστιδας – και εμφανί­στηκε με τα στοιχεία του τρίτου κο­ριτσιού πετυχαίνοντας επίσης την έκ­δοση αστυνομικής ταυτότητας.

Η 30χρονη δράστιδα αναζητήθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων για να δώσει εξηγήσεις, αλλά διαπι­στώθηκε ότι εργάζεται στο εξωτερι­κό. Να σημειωθεί τέλος ότι για το τέ­ταρτο (ανύπαρκτο) κορίτσι της οικογένειας των δραστών – που υποτί­θεται γεννήθηκε το 1994 – από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι το 2014 εξέδωσε ταυτότητα από το Αστυνο­μικό Τμήμα Σκιάθου, λόγω… απώλειας της ταυτότητας που εξέδωσε το 2013 από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου. Μέχρι σήμερα ωστόσο δεν έχουν εξακριβωθεί τα πραγματικά στοιχεία τα ταυτότητάς της.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία