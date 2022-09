Άλεκ Μπάλντουιν: Αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για τον θάνατο της Χάτσινς στα γυρίσματα του «Rust»

Ο Άλεκ Μπάλντουιν ίσως βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις για τον θανατηφόρο τραυματισμό της Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», σύμφωνα με την εισαγγελέα της κομητείας Σάντα Φε, Μαίρη Καρμκάκ – Αλγουάις.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του οικονομικού συμβουλίου του Νέου Μεξικού που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, η εισαγγελέας ζήτησε και πήρε έκτακτη χρηματοδότηση για τη συνέχιση της έρευνας σχετικά με την τραγωδία που έλαβε χώρα στις 21 Οκτωβρίου, όταν ο Μπάλντουιν κρατούσε το όπλο που σκότωσε τη 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας.

Σύμφωνα με βίντεο της συνεδρίασης, όπως αναφέρθηκε στο People η εισαγγελέας ανέφερε ότι: «Βρισκόμαστε εν αναμονή ίσως και λίγων ημερών πριν λάβουμε την τελική έκθεση από το γραφείο του σερίφη και ενδεχομένως να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε ένα έως τέσσερα άτομα».

Σε επιστολή της προς το συμβούλιο του Νέου Μεξικού, που δημοσίευσε το Deadline, αναφέρει: «Ένας από τους πιθανούς κατηγορούμενους είναι ο γνωστός ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν» προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν τέσσερις ξεχωριστές ποινικές δίκες.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού Λουκ Νίκας δήλωσε μέσω του People ότι «H εισαγγελέας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει λάβει την έκθεση του σερίφη, ούτε έχει λάβει αποφάσεις. Πρέπει να της δοθεί ο χρόνος να εξετάσει το θέμα χωρίς αβάσιμες εικασίες και υπονοούμενα».

Μεταξύ άλλων η εισαγγελέας σημείωσε ότι οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών, είναι οι πιο «σύνθετες και επίδικες», απαιτώντας από το γραφείο της να προσλάβει περισσότερο προσωπικό.

«Αυτές οι υποθέσεις φαίνονται πολύ μεγάλες για να τις χειριστεί μόνο το γραφείο μου. Χρειαζόμαστε έναν δικηγόρο σχεδόν πλήρους απασχόλησης και κάποιον που να είναι πολύ έμπειρος σε περίπλοκες υποθέσεις και πολύ έμπειρος σε δικαστικές διαφορές».

Ακόμα πρόσθεσε ότι η οικονομική υποστήριξη θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη «διατήρηση ειδικών» που ειδικεύονται σε θέματα όπως τα πυροβόλα όπλα, τα πρωτόκολλα τεθωρακισμένων και τα πρωτόκολλα ασφαλείας στα γυρίσματα ταινιών. Το συμβούλιο οικονομικών ενέκρινε αργότερα 317.750 δολάρια για το ταμείο έκτακτης ανάγκης που ζήτησε η εισαγγελέας της περιοχής.

Η αντίδραση του ηθοποιού όταν έμαθε για τον θάνατο της κινηματογραφίστριας

Οι ντετέκτιβ της κομητείας Σάντα Φε έλαβαν τις ολοκληρωμένες ιατροδικαστικές εκθέσεις του FBI στις 2 Αυγούστου, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές σε δελτίο τύπου τον περασμένο μήνα. Επιπλέον, οι ντετέκτιβ βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία «απόκτησης, επεξεργασίας και αποκάλυψης των τηλεφωνικών αρχείων του Άλεκ Μπάλντουιν».

Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση των αναφορών του Γραφείου Ιατρικού Ερευνητή του Νέου Μεξικού και των τηλεφωνικών αρχείων, ο φάκελος της υπόθεσης έρευνας, θα προωθηθεί εκ νέου στην Εισαγγελεία και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Ο μοιραίος πυροβολισμός

Το όπλο που κρατούσε στα χέρια του ο διάσημος ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν εκπυρσοκρότησε στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» υπό άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η διευθύντρια φωτογραφίας του φιλμ και να τραυματιστεί ο σκηνοθέτης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για το τρομερό περιστατικό, ο 63χρονος σταρ γύριζε μια σκηνή για την ταινία (της οποίας είναι και συμπαραγωγός) στο Ράντσο Μπονάνζα Κρικ, κοντά στην πόλη Σάντα Φε του Νέου Μεξικό, όταν ένα όπλο που βρισκόταν στο σετ ως σκηνικό αντικείμενο εκπυρσοκρότησε, γύρω στις 13.50 την Πέμπτη (τοπική ώρα). Η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς σκοτώθηκε, ενώ τραύματα υπέστη και ο 48χρονος Τζόελ Σόουζα, σκηνοθέτης του γουέστερν. Η Χάτσινς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Σάντα Φε όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ ο Σόουζα νοσηλεύονταν στο Ιατρικό Κέντρο Christus St. Vincent, με κάποια ΜΜΕ να μεταδίδουν ότι μπορεί να έχει πάρει ήδη εξιτήριο.

