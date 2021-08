Αφγανιστάν: Σκηνές χάους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ – Ματαιώθηκαν πτήσεις

Όσο η επέλαση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν συνεχίζεται, στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ εν μέσω σκηνών χάους, ματαιώθηκαν οι εμπορικές πτήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αερολιμενική αρχή σε μήνυμά της προς τα μέσα ενημέρωσης. Χιλιάδες Αφγανοί προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. «Δεν θα γίνουν εμπορικές πτήσεις από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι για να αποφευχθούν οι λεηλασίες. Σας παρακαλούμε να μην σπεύδετε στο αεροδρόμιο», ήταν η επίσημη ανακοίνωση του αεροδρομίου ενώ, η αφγανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ACAA) ανακοίνωσε πως ο έλεγχος του εναέριου χώρου της Καμπούλ ανατέθηκε στους στρατιωτικούς και συνέστησε στα αεροσκάφη που πρόκειται να διέλθουν από τον αφγανικό εναέριο χώρο να αλλάξουν δρομολόγιο. Η Turkish Airlines ανακοίνωσε πως ξεκινάει τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου, πτήσεις απομάκρυνσης ανθρώπων από την Καμπούλ και ματαίωσε όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις της προς και από το Αφγανιστάν.

