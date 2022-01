1o Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο του «Ελληνο – Κινεζικού Ερευνητικού Κέντρου Βιώσιμης Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Ινστιτούτου Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1o Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο του «Ελληνο – Κινεζικού Ερευνητικού Κέντρου Βιώσιμης Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» με θέμα ‘Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην Κίνα.’ που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 2022, από το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στο σεμινάριο, το οποίο είναι το πρώτο από μια σειρά σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν το 2022, από το «Ελληνο – Κινεζικό Ερευνητικό Κέντρο Βιώσιμης Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Ινστιτούτου Κομφούκιος, αναλύθηκαν ζητήματα τα οποία άπτονται των συγχρόνων αναπτυξιακών τάσεων και δυναμικών στην Ευρώπη και στην Κίνα.

Στο 1ο μέρος του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας διακεκριμένων Καθηγητών της Περιφερειακής Επιστήμης και πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν με εισηγήσεις τους οι Καθηγητές:

He Canfei, Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών και του Lincoln Institute for Urban Development and Land Policy του Πανεπιστημίου του Πεκίνο,

Michael (Mick) Dunford, Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστήμιο του Sussex, Επισκέπτης Καθηγητής στο Ινστιτούτο Γεωγραφικών Επιστημών και Έρευνας Φυσικών Πόρων (IGSNRR) της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών

Guijun Li, Διευθυντής Ακαδημαϊκών Σπουδών του Central University of Finance and Economics

Γεώργιος Πετράκος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Οικονομικής ανάλυσης του χώρου στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ιωάννης Ψυχάρης, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Χάρης Κοκκώσης, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στο 2ο μέρος του σεμιναρίου ακολούθησε συζήτηση με σκοπό την διερεύνηση των προοπτικών περαιτέρω συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Central University of Finance and Economics του Πεκίνου.

Το Ελληνο-Κινεζικό Ερευνητικό Κέντρο Βιώσιμης Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα συνεχίσει να προγραμματίζει και να υλοποιεί επίκαιρα ερευνητικά προγράμματα με το 2ο Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο να προγραμματίζεται εντός του επόμενου τριμήνου.