Ζητούμενο ανάπτυξης η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή των τουριστικών επιχειρήσεων – Συνέδριο για την ψηφιοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της συμπεριφοράς των συμβούλων στην Τουριστική Ψηφιοποίηση (σύμβουλοι dTour), των σύγχρονων

τάσεων στον κλάδο του τουρισμού, των ψηφιακών εργαλείων των οποίων μπορούν να κάνουν χρήση οι τουριστικές επιχειρήσεις και η παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ψηφιοποίηση των

επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στο Συνέδριο που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Μαγνησίας το απόγευμα της Πέμπτης 30 Μαρτίου 2023, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Domotel Xenia Hotel.

Εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου από την χερσαία ζώνη της Μαγνησίας, του Πηλίου, αλλά και των Β. Σποράδων είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από την Επικεφαλής εταίρο του έργου «Εισάγοντας τις Νέες Τεχνολογίες για την Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον Τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας: Εκπαίδευση και πιστοποίηση Συμβούλων Ψηφιακής Καινοτομίας dTour», αλλά και ειδικούς του είδους προτεινόμενες λύσεις και εργαλεία για την ψηφιακή μετάβαση των τουριστικών επιχειρήσεων».

Στο πλαίσιο αυτό αναλύθηκαν όλες οι σύγχρονες τάσεις στον κλάδο του τουρισμού, τα ψηφιακά εργαλεία των οποίων μπορούν να κάνουν χρήση οι τουριστικές επιχειρήσεις και εκείνα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων.

Για τις νέες ψηφιακές τάσεις στον τουριστικό κλάδο, για τις οποίες δυστυχώς υπολείπονται ακόμη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του χώρου, με αποτέλεσμα να χάνονται πελάτες μίλησε στην παρουσίασή της η Πρόεδρος του Τμήματος Τουρισμού του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Θέκλα Καμμένου. Επικαλούμενη μάλιστα ανάλογα στατιστικά στοιχεία, που όπως επεσήμανε αλλάζουν μέρα με την μέρα το 59% των οικογενειών που ταξίδεψαν ως τουρίστες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως Trip Advisor/ Expedia για πληροφορίες, 10% Instagram, 74% μηχανές αναζήτησης, 51% Ιστοσελίδες, 30% Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 12% ταξιδιωτικά πρακτορεία και 8% ιστολόγια. Η κ. Καμμένου επεσήμανε ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί κρίσιμο μέρος της τουριστικής βιομηχανίας και εξέφρασε την ελπίδα να εισακουστεί από την Πολιτεία το αίτημα του κλάδου για επιδότηση δημιουργίας ψηφιακών επιχειρήσεων.



Από την πλευρά της η Διευθύντρια ανάπτυξης του εκπαιδευτικού οργανισμού «Δήμητρα» που είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου κ. Βάσω Αναστασοπούλου έκανε την παρουσίαση του έργου που αφορά την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό του dTour με βάση το Επαγγελματικό Προφίλ των υποψηφίων, καθώς και τη δυνατότητα πιστοποίησης του «Ψηφιακού Συμβούλου» κατά ISO17024:2012, υπογραμμίζοντας ότι με την ψηφιοποίηση οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές και να αυξήσουν το πελατολόγιό τους.

Όπως επεσήμανε θα πρέπει οι αρμόδιοι της Πολιτείας να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της ψηφιοποίησης και να πείσουν γι’ αυτό τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό.

Ο κ. Θωμάς Πούλιος, Σύμβουλος ανάπτυξης επιχειρήσεων τεχνολογίας στον τουρισμό παρουσίασε εκείνα τα σύγχρονα συστήματα για κάθε τουριστική επιχείρηση που επιδιώκει μία πετυχημένη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή που θα επιφέρει και τα ανάλογα κέρδη και οφέλη στον χώρο του τουρισμού.

Η κ. Ολγα Συμιακάκη και η κ. Μάρθα Γεράκη, ως εκπρόσωποι της ΑΕΔΕΠ μίλησαν για τον βασικό, αλλά και τον προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό ΜμΕ του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027».

Σημειώνεται ότι το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου dTour «Introducing digitalisation for boosting SMEs in Tourism and Hospitality» του Προγράμματος Erasmus+ και στοχεύει στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση dTour συμβούλων για την προώθηση της ψηφιοποίησης στις ΜΜΕ του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.

Το έργο συγκεντρώνει 7 εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες, σχηματίζοντας μια διακρατική εταιρική σχέση συνεργασίας με ισόρροπη περιφερειακή γεωγραφική εκπροσώπηση της περιοχής Erasmus+ και με ποιοτική εκπροσώπηση χωρών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική βιομηχανία.