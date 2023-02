Ξεκινά αύριο η 8η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας στη Λάρισα

Στη Θεσσαλία και στο ΔΩΛ θα χτυπά από αύριο Τρίτη 21 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, η καρδιά της αγροτικής έρευνας με την 8η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας που διοργανώνεται στη Λάρισα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μια σειρά επιστημονικών και γεωτεχνικών φορέων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι συνεπής στη διοργάνωση μιας ακόμη μεγάλης εκδήλωσης, καθώς στη Λάρισα αναμένονται δεκάδες διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίων της χώρας, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΑΑΤ, η ηγεσία του Εθνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), εκπρόσωποι γεωτεχνικών φορέων, εκατοντάδες φοιτητές Γεωπονίας και φυσικά πολλοί παραγωγοί, οι οποίοι «διψούν» για ενημέρωση, ιδιαίτερα μετά τις ραγδαίες αλλαγές που προβλέπει η νέα ΚΑΠ με τη μείωση των φυτοφαρμάκων.

Στους στόχους της Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας αναφέρθηκαν οι διοργανωτές σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν:

Κ. Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας πρωτοπορεί, πρωτοστατεί και στη Φυτοπροστασία. Είμαστε πάντα στο πλευρό των παραγωγών, με στόχο την παραγωγή καθαρών, ποιοτικών προϊόντων και τη στήριξη του εισοδήματός τους. Για την παραγωγή των ποιοτικών προϊόντων σημαντικό ρόλο παίζει η φυτοπροστασία, έτσι ώστε να μην προσβάλλονται τα προιόντα από ασθένειες και να είναι υγιή και καθαρά. Στο πλαίσιο αυτό προχωρούμε σε πολλές δράσεις και αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα φυτοπροστασίας. Είμαστε η μοναδική Περιφέρεια στη χώρα, η οποία σε συνεργασία με τον ΕΣΥΦ έχει προχωρήσει στη διαχείριση κενών συσκευασίας φυτοφαρμάκων, έτσι ώστε αυτά να μην πετάγονται στο δρόμο και να υπάρχει μία ασφαλής διαχείριση. Πρόθεση μας είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια σε όλο τον θεσσαλικό κάμπο, εάν δεν καταστεί υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των παραγωγών από την Πολιτεία. Είμαστε η μοναδική Περιφέρεια στη χώρα που έχουμε δημιουργήσει Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε θέματα φυτοπροστασίας, η οποία έχει επιληφθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τη σφήκα της καστανιάς, η οποία στην Ιταλία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Πιερία, έχει καταστρέψει παραγωγές. Στη Θεσσαλία, από την πρώτη στιγμή το αντιμετωπίσαμε έγκαιρα και αποτελεσματικά, με την εγκατάσταση ωφέλιμου εντόμου, το οποίο τρέφεται εις βάρος της σφήκας, με θετικά αποτελέσματα. Με δικούς μας πόρους τοποθετήσαμε αυτά τα ωφέλιμα έντομα σε όλα τα καστανόδέντρα στους νομούς Λάρισας και Τρικάλων, ενώ είμαστε σε επιφυλακή και για τα καστανόδεντρα του Πηλίου. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε διενεργήσει πειραματικές εργασίες με χρήση drone στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας, έτσι ώστε αν δούμε ότι τα αποτελέσματα είναι εξίσου καλά με τον επίγειο ψεκασμό, ή ακόμη καλύτερα, τότε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερη έκταση η μέθοδος αυτή, όταν αδειοδοτηθεί επίσημα η χρήση των drone. Στο πλαίσιο της φυτοπροστασίας έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος αντιμετώπισης των αρουραίων με το καινοτόμο πρόγραμμα ΤΥΤΩ, το οποίο έχει ήδη εντυπωσιακά αποτελέσματα σε άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ, την Ελβετία κι αλλού και θα έχει και σε μας. Για την υλοποίηση αυτού του καινοτόμου προγράμματος βραβευθήκαμε για μία ακόμη φορά. Όπως βλέπετε λοιπόν είμαστε έμπρακτα στο πλευρό των παραγωγών. Το συνέδριο γίνεται στην καρδιά της αγροτιάς, εδώ όπου παντρεύεται η θεωρία με την πράξη».

Δ. Σταυρίδης, προϊστάμενος του Τμήματος Φυτοπροστασίας της ΔΑΟ Π.Ε. Λάρισας και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Συνάντησης Φυτοπροστασίας: «Η 8η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας είναι το μεγαλύτερο γεγονός για τη φυτοπροστασία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αναλυθούν όλες οι εναλλακτικές μέθοδοι και τρόποι μείωσης των φυτοφαρμάκων, που εντάσσονται στο πλαίσιο της νέας «Πράσινης Συμφωνίας».

Κ. Γιαννακός, πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας: «Αποτελεί τιμή για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία η διοργάνωση της Πανελλήνιας Συνάντησης –για μία ακόμη χρονιά- στην καρδιά του αγροτικού κάμπου και η συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων και πολλών φορέων. Είναι ένα μεγάλο γεγονός, καθώς με τη νέα ΚΑΠ κινούμαστε σε νέες διαδικασίες και νέα δεδομένα. Η Θεσσαλία είναι η καρδιά του αγροτικού προϊόντος και έχουμε μεγάλη ευθύνη για την ανάπτυξη της γεωργίας».».

Δ. Σοφολόγης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων: «Σημαντικό είναι ότι η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας διοργανώνεται σε μια χρονιά σταθμό, καθώς εδώ και δύο μήνες εφαρμόζεται η νέα ΚΑΠ, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της Πολιτικής από το «Αγρόκτημα στο πιάτο». Απαιτεί τη δημιουργία ενός νέου πλάνου στη φυτοπροστασία και τη κατάργηση των δραστικών ουσιών μέχρι το 2030 στο μισό. Όλο αυτό αποτελεί ένα προβληματισμό καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η διατροφική επάρκεια είναι μόνιμο θέμα συζήτησης. Παράλληλα, έχουμε την κλιματική αλλαγή, είδαμε την καρπόκαψα στα μήλα, ασθένειες τη φαιά σήψη στα κάστανα κλπ. Αν δείτε τα ζητήματα στη φυτοπροστασία, παντού το κάθε θέμα είναι ένα πρόβλημα. Έχει γίνει ένα πολύ καλό πρόγραμμα από τους διοργανωτές με πάρα πολλούς επιστήμονες. Φιλοδοξούμε μέσα από αυτή τη διοργάνωση να δοθούν λύσεις στους προβληματισμούς των παραγωγών, των συνεταιρισμών και γενικότερα των ανθρώπων της παραγωγής».

Το πρόγραμμα της 8ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας που θα πραγματοποιηθεί 21-24 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

08:00 – 09:00: Προσέλευση – υποδοχή συνέδρων, εγγραφές.

09:00 – 10:00: Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί Επισήμων – Έναρξη Εργασιών.

Κ. Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

10:00 – 10:30: Κεντρική ομιλία: Πράσινη Συμφωνία και Φυτοπροστασία στην Ελλάδα: Παρόν και Μέλλον.

Α. Μαυρίδου, Διευθύντρια Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ΥΠΑΑΤ.

10:30 – 11:00: Διάλειμμα

Επανεμφανιζόμενοι εχθροί, ασθένειες και απόσυρση γεωργικών φαρμάκων

Προεδρείο: Δ. Κωβαίος, Ε. Παπλωματάς, Α. Μαυρίδου

11:00 – 11:15: Ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση νέων και αναδυόμενων εχθρών των καρποφόρων δέντρων: το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού προγράμματος FF-IPM. Ν. Παπαδόπουλος.

11:15 – 11:30: Φυτοπροστατευτικές ουσίες για την αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών: Η νέα πραγματικότητα. Α. Μαρκέλλου , Μ. Λυκογιάννη, Θ. Νικολοπούλου, Δ. Τσιρογιάννης, Φ. Καραμαούνα.

11:30 – 11:45: Γεωργικά φάρμακα χαμηλής επικινδυνότητας προκλήσεις και προοπτικές. Ζ. Βρύζας.

11:45 – 12:00: Διαχείριση και μέθοδοι αντιμετώπισης των σιδεροσκώληκων (Agriotes spp.) σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας και στην πατάτα (Coleoptera: Elateridae). Φ. Ιωαννίδης.

12:00 – 12:15: Διαχείριση και αντιμετώπιση της ψύλλας της αχλαδιάς Cacopsylla pyri (Ηοmοptera: Psyllidae) και της ψύλλας της φιστικιάς Agonoscena targionii και Agonoscena pistaciae (Ηοmοptera: Aphalaridae). Ζ. Ζαρταλούδης.

Εναλλακτικές Προτάσεις Φυτοπροστασίας εντός της Πράσινης Συμφωνίας –

1ο μέρος

Προεδρείο: Ν. Παπαδόπουλος, Δ. Τσιτσιγιάννης, Δ. Ντογκούλης

12:15 – 12:30: Αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς με τη χρήση ειδικής ποιότητας φυσικού ζεολίθου. Δ. Κωβαίος.

12:30 – 12:45: Ηλιοαπολύμανση εδάφους: Παλαιές και σύγχρονες δυνατότητες αποτελεσματικής εφαρμογής της στην αντιμετώπιση εδαφογενών παθογόνων στην Ελλάδα. Δεδομένα 4 δεκαετιών. Ελ. Τζάμος.

12:45 – 13:00: Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ζιζανίων στο πλαίσιο της πράσινης γεωργίας. Περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Ν. Κορρές , Π. Υφαντή, Γ. Οικονόμου.

13:00 – 13:15: Νέες τάσεις και προκλήσεις στην βιολογική καταπολέμηση εχθρών στην Ελλάδα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Απ. Καπράνας.

Εναλλακτικές Προτάσεις Φυτοπροστασίας εντός της Πράσινης Συμφωνίας –

2ο μέρος

Προεδρείο: Δ. Περδίκης, Χρ. Αθανασίου, Δ. Σοφολόγης

13:15 – 13:30: Εφαρμογές βιοδιεγερτών στην αντιμετώπιση των ιολογικών ασθενειών. Β. Μαλιόγκα.

13:30 – 13:45: Βιο-φυτοπροστατευτικά σκευάσματα στη σύγχρονη γεωργία με έμφαση στα εντομοκτόνα. Φ. Καραμαούνα , Μ. Λυκογιάννη, Λ. Οικονόμου.

13:45 – 14:00: Κομφούζιο: εξελίξεις και επόμενα βήματα. Π. Μυλωνάς.

14:00 – 14:15: Παρατηρήσεις κατά την εφαρμογή της παρεμπόδισης των συζεύξεων (κομφούζιο) για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας του αμπελιού. N. Μπαγκής.

14:15 – 16:00: Διάλειμμα

16:00 – 18:00: Στρογγυλή Τράπεζα: «Πράσινη Συμφωνία και Φυτοπροστασία» Συντονιστής: Φραντζέσκα Υδραίου

Αθ. Ζούνος, Προϊστάμενος Τμ. Προστασίας Φυτών, Δ/νση Φυτικής Παραγωγής ΥΠΑΑΤ.

Αιμ. Μαρκέλλου, Ερευνήτρια, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Γ. Ποντίκας, Αντιπρόεδρος ΕΣΥΦ.

Δημ. Σοφολόγης, Γεωργικός Σύμβουλος, Πρόεδρος ΠΟΣΓ.

Ζαφ. Μυστακίδης, Καταστηματάρχης γεωργικών φαρμάκων, Αντιπρόεδρος ΠΟΣΓ.

Γ. Δρόσος, Αγρότης.

18:30 – 19:30: Συνέλευση Εντομολογικής Εταιρείας και Κοπή Πίτας

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Διαχείριση ζιζανίων στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας

Προεδρείο: Γ. Οικονόμου, Ι. Βασιλάκογλου, Η. Τραυλός

8:30 – 8:45: Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζάνιων σε κηπευτικές και ήσσονος σημασίας καλλιέργειες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πράσινης συμφωνίας. Δ. Χάχαλης , Σ. Ζανόπουλος.

8:45 – 9:00: Εφαρμογή νέων μεθόδων διαχείρισης των ζιζανίων στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της μείωσης των δραστικών ουσιών. Παραδείγματα και εφαρμογές στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Ι. Βασιλάκογλου , Θ. Γιτσόπουλος, Β. Κατή, Κ. Δήμας.

9:00 – 9:15: Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζάνιων σε δενδρώδεις καλλιέργειες και στο αμπέλι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας. Η. Τραυλός , Α. Kαρκάνης.

Νέες τάσεις αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών

Προεδρείο: Ε. Τζάμος, Γ. Καραογλανίδης, Αγγ. Εξάρχου

09:15 – 09:30: Πρόοδοι και προκλήσεις εφαρμογής βιολογικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών. Σ. Τζάμος.

09:30 – 09:45: Επέκταση προσβολών του Halyomorpha halys: Νέες τάσεις στη διαχείρισή του. Σ. Ανδρεάδης , Ε. Ναβροζίδης, Π. Μυλωνάς.

09:45 – 10:00: Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του εντόμου Tuta absoluta. Χρήση βιοποικιλότητας για έλεγχο του. Αν. Παρασκευόπουλος.

10:00 – 10:15: Η ασθένεια του βακτηριακού έλκους της ακτινιδιάς: Παρατηρήσεις και συμπεράσματα σε σχέση με την εξάπλωση και την αντιμετώπισή της μία δεκαετία μετά την πρώτη καταγραφή της στην Ελλάδα. Μ. Χολέβα.

10:15 – 10:45: Διάλειμμα

Καινοτόμες προτάσεις και προϊόντα

Προεδρείο: Η. Ελευθεροχωρινός, Π. Καλφούντζος, Αιμ. Μαρκέλου

10:45 – 11:05: Η πρόταση της Syngenta για την Φυτοπροστασία στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Κ. Οικονομίδης, CP Marketing & Technical Head Mediterranean.

11:05 – 11:25: Innovation in formulation of Crop Protection Products from Adama; the importance to the modern environment of agricultural production. Y. Avidor VP, Innovation, Development, Research & Registration (IDR). ADAMA.

11:25 – 11:45: Quelex το νέο ζιζανιοκτόνο των χειμερινών σιτηρών. Β. Αποστολίδης, CORTEVA.

11:45 – 12:05: VixeranTM & YieldOn: Ανώτερη παραγωγή, με αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων: Π. Κωστίκας, Biologicals & FVC Market Development Manager SYNGENTA.

12:05 – 12:25: Vacciplant (laminarin 45g/l): Ο συστημικός ενεργοποιητής της άμυνας των φυτών και η χρήση του στην οργανική και συμβατική φυτοπροστασία. Γ. Κόντσας, Technical & Sales Development UPL.

12:25 – 12:45: Το ζιζανιοκτόνο Pledge στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Παρουσίαση πειραμάτων, Β. Χαλδούπης, Πειραματική Μονάδα ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

12:45 – 13:15: Διάλειμμα

Μέθοδοι και συστήματα διαχείρισης ανθεκτικότητας

Προεδρείο: Ι. Βόντας, Φ. Ιωαννίδης, Ι. Μαργαριτόπουλος

13:15 – 13:30: Ορθολογική χρήση εντομοκτόνων και διαχείριση ανθεκτικότητας, στην εποχή της Πράσινης Ευρώπης. Ι. Βόντας , Α. Καμπουράκη, Κ. Μαυρίδης, Α. Ηλίας, Μ. Σταυρακάκη, Φ. Παπαδημητρίου, Μ. Φώλια, Χ. Παπαπέτρου, Ε. Ροδιτάκης, Α. Τσαγκαράκου, Ι.Τ. Μαργαριτόπουλος.

13:30 – 13:45: Διαχείριση ανθεκτικότητας φυτοπαθογόνων μυκήτων με αξιοποίηση «βιο-μυκητοκτόνων». Γ. Καραογλανίδης.

13:45 – 14:00: Ανθεκτικότητα ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα στη χώρα και διεθνώς: Μέθοδοι και συστήματα διαχείρισης. Η. Ελευθεροχωρινός.

14:00 – 14:30: Ειδική Κατηγορία Βραβεύσεων Πανεπιστημιακών Καθηγητών Φυτοπροστασίας.

14:30 – 16:00: Διάλειμμα

16:00–17:30: Στρογγυλή Τράπεζα: «Η Βιολογική Γεωργία στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας»

Συντονιστής: Χαρά Παναγοπούλου

Ελ. Τζαβάρα, Αν. Προϊστάμενη Δνσης Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας, ΥΠΑΑΤ.

Παν. Μυλωνάς, Αν. Διευθυντής Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Φωτ. Γιαννακοπούλου, Γενική Διευθύντρια Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ).

Φ. Τσιαγγάλης, Παραγωγός βιολογικής καλλιέργειας.

Χ. Παναγοπούλου, Γεωπόνος Τμήματος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ΥΠΑΑΤ.

20:30: Βραβεύσεις – Δεξίωση

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών και ασθενειών στις καλλιέργειες –

1ο μέρος

Προεδρείο: Κ. Μαχαίρα, Δ. Σταυρίδης, Κ. Γιαννακός

09:00 – 09:15: Τροφοπενίες σε ακτινίδιο, καρυδιά και φυστικιά που μειώνουν την ποιοτική παραγωγή. Προτάσεις διόρθωσης. Γ. Τρωγιάνος.

09:15 – 09:30: Φαιά σήψη καστανιάς. Ε. Τοπαλίδου , Π. Μαδέσης και Δ. Σταυρίδης.

09:30 – 09:45: Μυκητολογικές ασθένειες των σιτηρών στη χώρα μας με έμφαση στο Gaeumannomyces tritici. Δ. Τσιρογιάννης.

09:45 – 10:00: Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο βαμβάκι: προβλήματα και προοπτικές. Κ. Σίμογλου , Δ. Σταυρίδης.

Αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών και ασθενειών στις καλλιέργειες –

2ο μέρος

Προεδρείο: Ν. Κατής, Α. Παρασκευόπουλος, Αν. Σταματοπούλου

10:00 – 10:15: Γλοιοσπόριο της ελιάς. Ε. Παπλωματάς.

10:15 – 10:30: Αλευρωδομεταδιδόμενοι ιοί των κηπευτικών. Ε. Χατζηβασιλείου.

10:30 – 10:45: Phytopthora σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Κ. Ελένα.

10:45 – 11:00: Νέες τάσεις στην αντιμετώπιση των φυτοπαρασιτικών νηματωδών. Ε. Καραναστάση.

11:00 – 11:30: Διάλειμμα

Προγράμματα προστασίας φυτικού κεφαλαίου,

ωφελίμων οργανισμών και καταναλωτών

Προεδρείο: Π. Μυλωνάς, Α. Ζούνος, Στ. Ιωαννίδου

11:30 – 11:45: Προκλήσεις στη φυτοπροστασία από ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και μη καραντίνας. Χρ. Αραμπατζής, Στ. Ιωαννίδου .

11:45 – 12:00: Επιτήρηση φυτικού κεφαλαίου της χώρας. Λ. Ντουλμπέρης.

12:00 – 12:15: Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας. Χ. Βαρβέρη.

12:15 – 12:30: Φυτοπροστασία και ασφάλεια καταναλωτή: Ο επίσημος έλεγχος των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Χ. Αναγνωστόπουλος . Χ. Βαξεβάνη.

12:30 – 12:45: Συμβολή του ΜΦΙ στην μελισσοκομία – χημικές αναλύσεις σε μέλισσες και μελισσοκομικά υποστρώματα. Κ. Κασιώτης , Ε. Ζαφειράκη, Ε. Μπάιρα, Η. Μανέα-Κάργα, Θ. Μπαρμπούνη, Π. Αναστασιάδου, Κ. Μαχαίρα.

12:45 – 13:00: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μέλισσες. Φ. Χατζήνα.

Γεωργία Ακριβείας

Προεδρείο: Φρ. Υδραίου, Α. Τσαγκαράκου, Β. Σπανός

13:00 – 13:15: Είναι αποτελεσματική και ασφαλής η εφαρμογή φυτοπροστα-τευτικών προϊόντων με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα ψεκασμού (spray drones); Η. Ελευθεροχωρινός.

13:15 – 13:30: Πειραματική εφαρμογή χρήσης drones και αποτελέσματα σε καλλιέργειες. Αικ. Κασιμάτη , Σπ. Φουντάς, Α. Τσαγκαράκης, Ν. Παπαδόπουλος, Ε. Ροδιτάκης, Δ. Σταυρίδης, Αγγ. Εξάρχου.

13:30 – 13:45: Ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση εντόμων – εχθρών των καλλιεργειών. Κ. Ποντικάκος, Δ. Περδίκης , Θ. Τσιλιγκιρίδης.

13:45 – 14:00: Ολοκληρωμένα ευφυή συστήματα πρόγνωσης, διάγνωσης και καταπολέμησης ασθενειών των φυτών. Δ. Τσιτσιγιάννης.

14:00 – 14:15: Ευρεία εφαρμογή τεχνολογιών γεωπληροφορικής για τη βελτιστοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας. Α. Καλαϊτζάκη , Κ. Τζεράκης, I. Κουφάκης, Α. Tσαγκαράκου, Ι. Κασαπάκης.

14:15 – 14:30: Τεχνητή νοημοσύνη στη φυτοπροστασία ακριβείας. Κ. Φερεντίνος και Γ. Πετεινάτος.

14:30 – 15:15: Διάλειμμα

15:15 – 17:00: Στρογγυλή Τράπεζα: «Σύνδεση της έρευνας με τη γεωργική πράξη, εργαλεία Π.Α.Α, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Νομοθεσία, πολιτικές»

Συντονιστής: Δημήτρης Σταυρίδης

Σοφ. Χατζηπαντελή, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού ΚΑΠ, ΥΠΑΑΤ.

Παν. Ι. Χατζηνικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ελ. Τζάμος, Ομότιμος Καθηγητής ΓΠΑ.

Εμ. Φλεμετάκης, Καθηγητής ΓΠΑ, Αντιπρύτανης.

Παν. Μυλωνάς, Αν. Διευθυντής Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Νικ. Μπαγκής, ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου.

Νικ. Παυλονάσιος, Εκπρόσωπος Νέων Αγροτών.

Δημ. Σταυρίδης, Αν. Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας,

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

17:00 – 17:30: Συμπεράσματα – Λήξη Εργασιών

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου: Εκδρομή: Αναχώρηση 8:30 – Επιστροφή 17:30