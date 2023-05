Wednesday: H Tζένα Ορτέγκα κέρδισε βραβείο για την ερμηνεία της στη σειρά

Η Τζένα Ορτέγκα κέρδισε στα MTV Movie & TV Awards 2023, βραβείο καλύτερης ερμηνείας σε σειρά, για τον ρόλο της στη σειρά του Netflix, «Wednesday».

Jenna Ortega wins Best Performance in a Show at the MTV Movie & TV Awards pic.twitter.com/Es3rdN8bXb

— Film Updates (@FilmUpdates) May 8, 2023