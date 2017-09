WaterVolo Festival στις Σταγιάτες Πηλίου το διήμερο 15 και 16 Σεπτεμβρίου

Η Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό διοργανώνει στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου στις Σταγιάτες Πηλίου το WaterVolo Festival. Το διήμερο θα περιλαμβάνει προβολές ντοκιμαντέρ περιβαλλοντικών – κοινωνικών κινημάτων της Λατινικής Αμερικής, συζητήσεις με εκπροσώπους κινημάτων από την Ελλάδα ενάντια σε εξορύξεις, υδροηλεκτρικά έργα, ανεμογεννήτριες, ιδιωτικοποίηση νερού και θα ολοκληρωθεί με συναυλία αλληλεγγύης στους “διωκόμενους για το Νερό», όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές.

Σύμφωνα με τους ίδιους, ο τίτλος “λεηλασία χωρίς σύνορα” αναφέρεται στις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον και στις ανθρώπινες κοινωνίες, η αρπαγή και η εμπορευματοποίηση των φυσικών αγαθών που βλέπουμε να συντελείται τα τελευταία χρόνια διεθνώς.

Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής υπήρξαν το πειραματόζωο του λεγόμενου “ενεργειακού – εξορυκτικού μοντέλου”, το οποίο βρίσκεται σήμερα στο απόγειο του. Εκεί εγκαινιάστηκαν οι πρώτες “δομικές μεταρρυθμίσεις” με διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Εκεί επιβλήθηκαν οι ιδιωτικοποιήσεις κοινών αγαθών, με τη Χιλή να αποτελεί την πρώτη χώρα, όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό. Εκεί εφαρμόστηκαν οι καταστροφικές συμφωνίες διεθνούς εμπορίου (TLC), τις οποίες αντιγράφουν σε μεγάλο βαθμό οι TTIP, CETA και TISA.

«Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε ότι, όσα συμβαίνουν στη Λατινική Αμερική μας δίνουν μια εικόνα από το πιθανό μέλλον μας. Αυτός ο τρόπος “ανάπτυξης” που περνάει μέσα από το ξεπούλημα αγαθών και υπηρεσιών, παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως μονόδρομος για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση», επισημαίνεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της Κίνησης.

Συζήτηση για την επίθεση της «πράσινης» ανάπτυξης, θα γίνει την Παρασκευή 15/9, στις 7:30μμ. Συμμετέχουν: Χριστίνα Βακάλη (Αιγίλοπας-Δίκτυο για τη βιοποικιλότητα και την οικολογία στη γεωργία), Βούλα Βλάχου (Μεσοχώρα-Αχελώος SOS), Νέλλη Ψαρρού και Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό.

Το Σάββατο 16/9, στις 8μμ η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο ζήτημα των αντιστάσεων από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών αλλά και της ποινικοποίησης του αγώνα τους. Συμμετέχουν Θαλής Λαδακάκος (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο Μάνης), Παναγιώτης Μποχώτης (κατηγορούμενος στην υπόθεση Καρατζά), Ντίνα Κάτσια (δικηγόρος), Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας και Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό.

Το διήμερο θα κλείσει το Σάββατο 16/9, στις 10μμ με συναυλία αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης στους «διωκόμενους για το νερό» (γεγονότα έξω από ΔΕΥΑΜΒ κατά την ψήφιση κανονισμού άρδευσης, Μάρτιος 15 και τοποθέτηση χλωριωτή στις Σταγιάτες, Ιούλιος 16). Συμμετέχουν τα συγκροτήματα: On the Rocks, Black Napkins και The Free Rollers.

Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία,

αγώνας για τη γη και την ελευθερία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του διημέρου:

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου : Λεηλασία στο όνομα της Ανάπτυξης

18:00 Bananaland Σκηνοθεσία και Παραγωγή: Jason Glaser, Η.Π.Α, 2014, 50′. Α’ πανελλαδική προβολή.

Δε φαντάζεσαι τι υπάρχει πίσω από την Chiquita που τρως.

18:50 Είμαστε Άνεμος Σκηνοθεσία και Παραγωγή: Kolektivo Kolibri. Μεξικό, 2013, 35′.

Η όχι και τόσο «καθαρή» ενέργεια των αιολικών πάρκων.

19:30 Συζήτηση με θέμα: Η επίθεση της “πράσινης” ανάπτυξης.

21:30 Η Κόρη της Λίμνης Σκηνοθεσία: Ernesto Cabellos, Παραγωγή: Producciones Guarango, Περού, 2015, 75′.

Ντοκιμαντέρ – ταινία. Εξόρυξη χρυσού και κοινωνικές συγκρούσεις.

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου : Αντιστάσεις στην καταστολή και την ποινικοποίηση

18:00 Απελευθερωτές της Μητέρας Γης: α) Γη και Αίμα Σκηνοθεσία Ariel Arango β) Συνέντευξη με Απελευθερωτή της Μητέρας Γης Σκηνοθεσία: Ramón Iriarte, Παραγωγή: Rebeldía Contrainformativa. Κολομβία, 2015, 20′. Α’ πανελλαδική προβολή.

Το κίνημα των ιθαγενών Νάσα ως απάντηση στις μονοκαλλιέργειες.

18:20 Berta Vive Σκηνοθεσία: Katia Lara, Παραγωγή Τerco Producciones, Ονδούρα, 2016, 35′. Α’ πανελλαδική προβολή.

Αφιέρωμα στη Berta Caceres.

19:00 Apaga y vámonos Σκηνοθεσία: Manel Mayol, Παραγωγή: Esteban Bernatas, Χιλή, 2005, 80΄.

Ντοκιμαντέρ – ταινία. Ο αγώνας των Μαπούτσε για τη γη και την ελευθερία.

20:30 Συζήτηση με θέμα: Η ποινικοποίηση των αγώνων των τοπικών κοινωνιών.

22:00 Συναυλία αλληλεγγύης στους διωκόμενους για το νερό. Συμμετέχουν: On the rocks (rock, Βόλος), Black Napkins (blues, Βόλος), The Freerollers (surf, Αθήνα).

Η μετάφραση και ο υποτιτλισμός όλων των ντοκιμαντέρ έγινε από την Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό, εκτός από το ντοκιμαντέρ Είμαστε Άνεμος, του οποίου τη μετάφραση – υποτιτλισμό έκανε η Αντιφασιστική Δράση Ρεθύμνου.