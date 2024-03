Βρετανικό Μουσείο: Νέος διευθυντής μετά την αποκάλυψη για τις κλοπές αρχαιοτήτων

Ο πρώην επικεφαλής της Εθνικής Πινακοθήκης Νίκολας Κάλιναν διορίστηκε νέος διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου.

O Κάλιναν αντικαθιστά τον πρώην επικεφαλής του Μουσείου Victoria & Albert Sir Mark Jones, ο οποίος είχε αναλάβει προσωρινός διευθυντής μετά την παραίτηση του Χάρτβιγκ Φίσερ λόγω των κλοπών στο Μουσείο.

Σύμφωνα με τη Guardian, ο Κάλιναν ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα το καλοκαίρι.

British Museum: New boss Nicholas Cullinan says he will lead 'new chapter' after thefts https://t.co/aWPu2oj7TO

— BBC News (UK) (@BBCNews) March 28, 2024